A agência de ‘rating’ norte-americana Moody’s subiu, esta sexta-feira, a notação da dívida portuguesa de Baa3 para Baa2, com perspetiva estável, apontando a expectativa de melhoria do crescimento da economia no longo prazo, foi divulgado esta sexta-feira.

Num comunicado publicado esta sexta-feira, a Moody’s assinala os fatores que levaram a esta subida do ‘rating’ da dívida soberana de longo prazo, destacando, além das perspetivas de crescimento, a confiança de que a dívida pública “vai reduzir-se nos próximos anos” devido “a um crescimento económico mais forte” e à maior eficácia das medidas orçamentais.

A classificação agora atribuída a Portugal (Baa2) é a mais elevada desde 2011.

Em março deste ano, a Moody’s optou por não se pronunciar sobre a dívida pública portuguesa, mantendo-a com a classificação de Baaa3, um nível acima do ‘lixo’, com perspetiva positiva.

O ‘rating’ é uma classificação atribuída pelas agências de notação financeira que avalia o risco de crédito (capacidade de pagar a dívida) de um emissor, que pode ser um país ou uma empresa.