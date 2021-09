O candidato do PCTP/MRPP à presidência da Câmara de Aveiro, João Pinto, defendeu esta sexta-feira a municipalização do solo urbanizável, para minimizar o problema da falta de habitação a preço acessível.

“Aveiro é a terceira cidade mais cara no que respeita à habitação no país, por diversas circunstâncias e pela política também da Câmara, porque agrava a situação, e o que nós dizemos é que é preciso combater para que os preços da habitação baixem e sejam compatíveis com os salários dos trabalhadores”, apontou à Lusa João Pinto.

João Pinto dá o seu próprio exemplo para explicar as dificuldades no acesso à habitação, dizendo que andou durante cerca de um ano à procura de casa em Aveiro e só conseguiu alugar uma casa por 500 euros, um valor que considera ser “incomportável” para um operário.

“Mesmo na periferia os preços andam nesta ordem. A periferia tem de ser uma periferia muito longínqua do centro, o que depois acarreta um custo complementar: transportes mais caros e tempo de deslocação”, disse.

Nesse sentido, o candidato do PCTP/MRPP defende a “municipalização do solo urbanizável” e a “construção de habitação coordenada pelo município”, adiantando que isso poderá contribuir para a diminuição do preço da habitação.

O candidato realça, no entanto, que estas medidas apenas servem para “aliviar as costas”, considerando que a solução só poderá passar por uma “mudança do sistema”.

“Não há solução no quadro do capitalismo. O capitalismo está com os pés para a cova. As pessoas cada vez vivem pior. As pessoas querem mudar, querem que a vida seja diferente — não seja a competição a mandar, mas a cooperação entre os homens”, disse.

Nestas eleições autárquicas, o PCTP/MRPP decidiu concorrer apenas a duas câmaras em todo o país: Aveiro e Loures. No caso de Aveiro, o candidato diz que o objetivo é o “reforço da organização local do partido” e “a divulgação do comunismo”.

Natural da Murtosa, onde nasceu em 13 de setembro de 1957, João Valente Pinto está atualmente a residir em Ílhavo. O operário metalúrgico e membro do comité central do PCTP/MRPP já foi cabeça de lista a Guimarães nas autárquicas de 2013 e também já concorreu às câmaras do Porto, Viana do Castelo e Maia.

Em 26 de setembro concorrem como cabeças de lista à Câmara de Aveiro Ribau Esteves (PSD/CDS-PP/PPM), Manuel Oliveira de Sousa (PS/PAN), Nelson Peralta (BE), Miguel Viegas (CDU – PCP/PEV), Cândido Oliveira (Chega), Miguel Gomes (Iniciativa Liberal), Paulo Alves (Nós, Cidadãos!) e João Pinto (PCTP/MRPP).

Nas eleições autárquicas de 2017, a coligação PSD/CDS-PP/PPM ganhou a autarquia com 48,52% dos votos e seis mandatos, o PS obteve 30,97% dos votos e três mandatos, enquanto o BE ficou em terceiro, com 6,81% dos votos, sem vereador eleito.