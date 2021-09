Edson Arantes do Nascimento, mais conhecido como Pelé, voltou aos cuidados intensivos esta sexta-feira, dia 17 de setembro. De acordo com a publicação brasileira O Povo, que cita a TV Record, o quadro de saúde do jogador de 80 anos piorou nas últimas horas.

O jogador está internado desde o dia 31 de agosto no hospital Albert Einstein de São Paulo — na sequência de exames de rotina, foi descoberta a existência de um tumor no cólon.

Esta terça-feira era notícia que Péle havia deixado a UCI, onde se encontrava a recuperar da cirurgia de remoção de um tumor no cólon. À data, o relatório médico assinalava a “boa evolução clínica” após a operação.

Péle chegou a agradecer o apoio aos fãs no Instagram: “Não pensem, por um minuto sequer, que eu não li as milhares de mensagens de carinho que recebi por aqui. Muito obrigado a cada um de vocês por dedicarem um minuto do seu dia para me enviar boas energias”. Aquando da publicação do post, há três dias, o jogador disse estar cada vez mais alegre e “com muita disposição para jogar 90 minutos” e tempo extra.