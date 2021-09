A seleção portuguesa de futebol feminino empatou esta quinta-feira 1-1 com a Turquia, no primeiro jogo do Grupo H europeu de apuramento para o Mundial de 2023, disputado em Alanya.

As turcas adiantaram-se aos 30 minutos, por intermédio de Yagmur Uraz, e a formação das quinas respondeu na segunda parte, aos 58 minutos, por Jéssica Silva.

As comandadas de Francisco Neto voltam a jogar no domingo, em Israel, num agrupamento no qual participam ainda a Alemanha, a Bulgária e a Sérvia. O primeiro qualifica-se para a fase final e o segundo segue para os play-offs.