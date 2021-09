O cabeça de lista do PPM à presidência da Câmara do Funchal alertou esta sexta-feira para o problema da insegurança provocada por toxicodependentes e pessoas sem-abrigo nos bairros sociais, defendendo a necessidade de mais policiamento.

“Entendemos que aqui, no bairro de Santo Amaro [freguesia de Santo António], existe uma questão de insegurança, porque as pessoas referem existirem situações de desacatos com toxicodependentes e outros indivíduos”, disse Américo Silva Dias, numa iniciativa no âmbito da campanha eleitoral para as autárquicas de dia 26.

O candidato salientou que a candidatura do PPM tem visitado os bairros sociais e relatou que na quinta-feira os elementos da lista assistiram a uma “cena de violência no aglomerado habitacional da Nazaré [freguesia de São Martinho]”.

“Fomos praticamente agredidos por um indivíduo que andava lá a provocar desacatos e que acabou por ser esfaqueado e levado ao hospital”, mencionou.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Face a esta situação, o PMM considera ser “urgente a Câmara ter uma reunião com a Polícia de Segurança Pública (PSP) do Funchal no sentido de providenciar a vinda de viaturas policiais com mais frequência a este bairro, para fazer um policiamento de mais proximidade, o que não acontece”.

Américo Silva Dias também apontou que o bairro de Santo Amaro é um dos aglomerados que tem apartamentos municipais e do Governo Regional, que “não foi requalificado na sua totalidade” e precisa de “obras de fundo”.

O candidato exigiu que a atual vereação da Câmara do Funchal da coligação Confiança (PS, BE, MPT, PDR e Nós, Cidadãos!) divulgue um relatório “sobre a existência ou não de amianto neste bairro”, sustentando ser “uma situação que deve ser resolvida em todos os bairros municipais da cidade com a máxima urgência”.

O coordenador do PPM na Madeira, Paulo Brito, declarou que “as pessoas estão com muito medo do que se está a passar por causa dos sem-abrigo e toxicodependentes”, uma situação que “cada vez se tem vindo a degradar mais”.

“Temos vindo a chamar a atenção para essas situações, mas, até agora, nada foi feito para resolver esse problema”, que, no seu entender, está a ser encarado “como se fosse uma coisa normal”.

Nas eleições autárquicas de 26 de setembro concorrem à presidência da Câmara do Funchal, o principal e mais populoso concelho da Madeira, nove candidaturas — três de coligações e seis de partidos.

Os cabeças de lista são Miguel Silva Gouveia, pela coligação Confiança (PS/BE/PAN/MPT/PDR), Pedro Calado (PSD/CDS-PP), Edgar Silva (CDU, coligação que integra o PCP e o PEV), Bruno Berenguer (JPP), Raquel Coelho (PTP), Duarte Gouveia (Iniciativa Liberal), Tiago Camacho (Livre), Miguel Castro (Chega) e Américo Silva Dias (PPM).

O atual executivo camarário é composto por seis elementos da coligação Confiança (PS, BE, MPT, PDR e Nós, Cidadãos!), quatro do PSD e um do CDS-PP.