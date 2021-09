O presidente da Câmara de Nelas, Borges da Silva, que nestas eleições autárquicas se recandidata ao cargo pelo PS, terá de ficar de repouso depois de, na quinta-feira, ter sido transportado de urgência ao hospital, informou a candidatura.

Um comunicado colocado na rede social Facebook refere que, na quinta-feira de manhã, durante a reunião de câmara, Borges da Silva “apresentou sintomas indicadores de um estado de saúde anormal, o que levou ao seu transporte de urgência, por parte dos Bombeiros Voluntários de Nelas”, para o hospital de Viseu.

O autarca ficou em observação e, ao final da tarde de quinta-feira, recebeu alta hospitalar, com as indicações médicas de que deveria repousar, explica.

Neste âmbito — acrescenta — ainda que Borges da Silva esteja “adiantado no caminho da recuperação e pronto para regressar à rua e ao contacto com a população, que tanto acarinha e anseia, a sua presença nas ações de campanha a decorrer nos próximos dias dependerá da evolução do seu estado clínico, que é favorável, mas que está sob cuidada análise”.

O comunicado adianta que se estima para “muitíssimo em breve” a presença do candidato socialista nas ações de campanha das autárquicas.

José Borges da Silva decidiu recandidatar-se ao terceiro mandato para concluir projetos e arrancar com outros planos estruturais para o concelho.

Nas eleições autárquicas de 26 de setembro são também candidatos o vereador Joaquim Amaral (PSD/CDS-PP) e Mário Gandra (CDU).