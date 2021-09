Também ali havia contas e louros a apresentar, por ter havido investimento público de “mais de um milhão de euros”, que incluiu a remodelação do campo de futebol de relva sintética, destinado à prática de futebol e de rugby, e da pista de atletismo envolvente com seis corredores. Não está tudo feito, está ainda em curso uma obra de ampliação deste equipamento e no Parque Desportivo de Ramalde está ainda prevista a construção de um parque infantil.

Apesar de Rui Moreira não ser um aventureiro, ainda houve quem o perseguisse para tirar uma foto com o presidente da câmara, numa altura em que, ao longe e sem grande aparato, se via uma arruada de Tiago Barbosa Ribeiro, candidato do PS à Invicta. O acordeão que seguia na frente fazia-se ouvir, mas não chegou para travar o movimento. “Somos muitos mais do que eles”, ouvia-se de quem seguia caminho sem dar importância aos adversários.

Mas o dia também começou com a certeza de que a vídeo proteção é para avançar no Porto. Está tudo pronto, Rui Moreira foi visitar e dar a conhecer aos jornalistas a sala que está praticamente terminada, mas é ainda preciso “submeter ao Ministério da Administração Interna” e quanto à contratação pública o autarca espera que não seja “muito moroso”, mas não se atravessa porque existe “muita litigância”.

Sobre as críticas da oposição lançadas ao tema, Rui Moreira garante que esta é “fundamental nas cidades” em situações de catástrofe, terrorismo e principalmente para “prevenir a criminalidade e dar aos cidadãos uma sensação de segurança”. Para os que dizem que nada está feito, o autarca defende-se frisando que está tudo a seguir os trâmites normais com a articulação necessária e com uma ressalva: todo o investimento é municipal.

“Julgo que andamos muito mais depressa do que outras cidades”, assegura durante a visita ao Centro de Gestão Integrada (CGI) em que Polícia Municipal, Polícia de Segurança Pública, Batalhão de Sapadores Bombeiros, Proteção Civil Municipal, equipas do INEM, STCP, Metro do Porto, Proteção Civil e operações nas áreas do mobilidade e transportes, ambiente e limpeza urbana trabalham em sintonia.

A vídeo-proteção vai iniciar-se na zona do Porto Central com 40 câmaras e a autarquia tem como objetivo estendê-la às restantes zonas da cidade.