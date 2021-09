Este resumo foi pobrezinho, não faz justiça à qualidade de “The Morning Show”, é verdade, (quem ainda não viu, despache-se), mas temos de focar-nos no presente e isso equivale à segunda temporada. O que começa a ser exibido no dia 17 — são dez episódios, disponibilizados um a um todas as sextas-feiras — consegue ser ainda mais poderoso do que o que vimos no primeiro ano. E, tal como da primeira vez, começa discreto para ir escalando até nos deixar numa ansiedade frustrante para saber o que vem a seguir.

O primeiro capítulo foca-se num programa a correr atrás do prejuízo. As audiências estão más, Bradley Jackson faz de tudo para agarrar os espectadores, mas nada é suficiente. Alex Levy está isolada no meio da neve, a escrever as suas memórias, rodeada de paz e sossego. Eu disse paz? Claro que não, ela está miserável, apesar de ser capaz de jurar que não quer voltar à antiga vida. Entra em cena uma das melhores personagens da primeira temporada, Cory Ellison (Billy Crudup), que, nas costas de Jackson, quer voltar a colocar Levy no programa. Claro que vai conseguir, claro que nenhuma delas está preparada para largar o pódio — Bradley Jackson está agora de olhos bem mais abertos — e claro que não vai haver cá amizades para ninguém.

Porém, a segunda temporada de “The Morning Show” vai muito além da ligação entre ambas. Há histórias paralelas que ganham relevo (o início da pandemia), há personagens novas (Julianna Margulies, de “The Good Wife”, junta-se ao elenco como outra pivot, Laura Peterson) mas, sobretudo, cada uma destas mulheres é explorada individualmente e a narrativa ganha com isso. A dada altura, Alex Levy parece estar a perder importância, mas acaba por ser só uma manobra de distração. O que vem a seguir — e não posso revelar detalhes sem encher este texto de spoilers — é o auge de Jennifer Aniston. A atriz está num patamar tão elevado que podia até cantar os “Parabéns” desafinados durante 50 minutos e nós ficávamos a ver na mesma.

[os momentos chave da primeira temporada da série:]

É exatamente por ter 52 anos e a experiência correspondente que chega a este ponto e consegue, ora fazer de Alex Levy uma personagem detestável, ora torná-la humana e vulnerável. Ela é uma bomba-relógio, está desorientada, mergulha numa queda vertiginosa e muito acelerada. É complexa e Aniston escava um bocadinho mais fundo a cada episódio. Este papel já lhe deu um Emmy e um SAG e se não se seguirem mais será uma injustiça. Desta vez já não vai a tempo dos Emmys — que acontecem na madrugada de segunda-feira, 20 de setembro — mas há uma nova temporada de prémios no início de 2022.

De resto, “The Morning Show” continua com diálogos sólidos e boas narrativas — avança devagar para a propagação da Covid-19 e recorda como os EUA (e o mundo inteiro) ignoraram o que estava a acontecer lá longe, na China, distraídos com os pequenos dramas do dia a dia, aqui personificados pela equipa deste programa televisivo. No meio do caos, aquele que é o novo CEO do canal UBA continua a fazer crer que está tudo controlado com comentários despropositados e piadas que só ele, que claramente tem poucas aptidões para lidar com outros humanos, entende. Billy Crudup é Cory Ellison e Cory Ellison é Billy Crudup, é difícil perceber onde acaba o ator e começa a personagem e mostra igualmente um lado vulnerável que tinha estado escondido até agora. Já que não posso escrever spoilers, deixo-vos com um cliché: se “The Morning Show” fosse um bolo, Billy Crudup seria a cereja lá no topo. E daquelas brilhantes.