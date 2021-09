007, o agente secreto ao serviço de Sua Majestade, está de regresso ao grande ecrã. O novo filme, Sem Tempo Para Morrer, No Time To Die no original, tem estreia mundial em Londres, a 28 de Setembro, esperando-se a sua chegada ao nosso país dois dias mais tarde.

O mais recente produto da saga James Bond deverá continuar a recorrer aos trunfos habituais, o que passa por muita emoção com uma pitadinha de paixão, com as habituais cenas de pancadaria e manobras espectaculares com automóveis, no decurso das quais alguns modelos (vários) ficam destruídos.

Tradicionalmente, os filmes de 007 têm patrocínio da Aston Martin e da Land Rover, que colocam à disposição do actor uma quantidade muito razoável de veículos, destinados a protagonizar as acrobacias que tendem a levantar os espectadores das cadeiras. Muitos destes modelos saem das filmagens directamente para a sucata, de tal forma são “maltratados” pelos pilotos duplos de cinema.

Para abrir o apetite para o filme que se aproxima, a Land Rover divulgou um pequeno vídeo com excertos das filmagens, onde James tem a difícil tarefa de fugir a dois Range Rover SVR, os mais potentes da marca, equipados com motores 5.0 V8 com 550 cv. Sucede que, na altura, 007 deslocava-se num pachorrento e velhote Toyota Land Cruiser, robusto, mas menos exuberante na capacidade de aceleração. Mas o melhor é ver o vídeo: