A campanha da candidata do Livre à presidência da Câmara de Vila Nova de Gaia está a ser feita através de transportes públicos e bicicleta, por todas as freguesias, como forma de apelar à mudança do paradigma da mobilidade.

“É imperativo mudar o paradigma da mobilidade. É essencial hoje por todo o mundo, mas também muito especialmente em Gaia, onde temos uma grande dependência do automóvel. É preciso uma boa rede de transportes públicos”, salientou Ana Poças, a candidata independente pelo Livre à presidência da Câmara de Gaia, no distrito do Porto, nas eleições de 26 de setembro.

Ana Poças, que não tem carro e por isso está a promover a sua campanha através de transportes públicos ou bicicleta, realçou este sábado à Lusa que é necessário “criar formas com que seja mais seguro, confortável e acessível as deslocações a pé ou de bicicleta”.

“Para o Livre, nos tempos que vivemos de crise climática, crise das desigualdades sociais ou crise da democracia, é essencial que as autarquias tenham um papel muito importante para responder a tudo isso”, apontou.

Através da utilização dos transportes públicos durante a campanha, para visitar todas as freguesias do concelho, Ana Poças tem conhecido melhor a realidade nas diferentes freguesias e abordado o seu público-alvo, as pessoas “esquecidas nas políticas que só pensam em asfalto e parques de estacionamento”.

Sobre a mobilidade, a investigadora, de 34 anos, referiu que “o ambiente nas ruas para quem se desloca a pé é muito desagradável” devido aos passeios “muito estreitos” e velocidade dos carros elevadas.

A candidata apelou também a uma “boa rede de transportes públicos interligada”, explicando que em Gaia “não existe informação centralizada de todas as linhas, paragens ou horários” e que deve ser a Câmara a ter “um papel mais ativo”.

“Isto é algo que, independentemente dos concursos ou concessões, já poderia existir há 10 anos. Toda essa informação sistematizada é crucial e atualmente está feito só para quem já usa, não está feito como uma forma de chamar as pessoas a utilizarem”, apontou.

Ana Poças defende ainda uma rede de bicicletas elétricas partilhadas, que deve ser implementada em toda a Área Metropolitana do Porto, vincando que em Gaia era “importantíssimo”.

“De que estamos à espera para investir em vias cicláveis que nos darão várias vezes o retorno desse investimento, por causa de todos os benefícios para a saúde pública, em termos de [redução da] poluição atmosférica, promovendo uma maior atividade física nas pessoas?”, questionou ainda, lembrando o sedentarismo como um grande problema para a saúde da população.

São candidatos à Câmara de Vila Nova de Gaia o atual presidente Eduardo Vítor Rodrigues (PS), Vítor Marques (coligação Movimento por Gaia — MPT/PDR), Diana Ferreira (CDU), Renato Soeiro (BE), Alcides Couto (Chega), Cancela Moura (PSD/CDS-PP/PPM), Nuno Gomes de Oliveira (PAN), Orlando Monteiro da Silva (Iniciativa Liberal) e Ana Poças (Livre).