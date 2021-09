*Em atualização.

Este sábado, inúmeros apoiantes do ex-presidente dos EUA, Donald Trump, estão a manifestar-se junto ao capitólio, em Washigton D.C.. Como avança a Reuters, os elementos das autoridades no local superam os manifestantes e mantém-se “de alerta” devido à invasão de 6 de janeiro.

O protesto foi organizado por Matt Braynar, um apoiante das teorias de Donald Trump de que a sua derroa eleitoral era o resultado de uma fraude generalizada.

Os manifestantes presentes têm entoado frases de apoio ao antigo presidente dos EUA, dizendo que foi defraudado nas últimas eleições que o tiraram do cargo e elegeram Joe Biden, o atual presidente do país.

Nos últimos dias, a Guarda Nacional reforçou a fiscalização no aeroporto da capital dos EUA e em torno do capitólio. Até agora, apenas estão presentes várias dúzias de pessoas em torno do edifício, um número bastante inferior ao que as autoridades esperavam.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Previamente a este protesto que, segundo os responsáveis, será “pacífico”. Mesmo assim, o responsável da polícia do capitólio, J. Thomas Manger, afirmou que as autoridades receberam várias ameaças.

Por detrás dos receios deste sábado está a invasão ao capitólio a 6 de janeiro, na qual morreram quatro pessoas. Motivados por uma manifestação a favor do então derrotado, mas ainda presidente, Donald Trump, vários membros de grupos ligados ao antigo presidente, como os “Proud Boys”, os “Oath Keepers” e os “Three Percenters”, foram julgados devido à participação no incidente.