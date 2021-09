O candidato do Chega à presidência da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Castro, afirmou este sábado querer evitar a “desertificação” da baixa da cidade com mais apoios aos comerciantes e a criação de mais parques de estacionamento.

“Há outros partidos que defendem situações que podem levar a essa desertificação da cidade, nomeadamente a retirada do trânsito”, disse, reforçando: “Temos de criar dinâmicas em que o automóvel não desapareça, em que os cidadãos sejam servidos, em que os comerciantes se sintam satisfeitos”.

Miguel Castro, que falava no âmbito de uma arruada do Chega no centro da cidade, sublinhou que pretende “criar condições” para que a baixa da cidade não fique deserta, construindo mais parques de estacionamento e minimizando o trânsito, sem, no entanto, acabar com a circulação de automóveis.

“Temos exemplos por essa Europa fora e mesmo em Portugal, [em que] essas situações de tirar o trânsito de dentro das cidades levam, muitas vezes, a que sejam prejudicados os comerciantes que têm os seus negócios na baixa”, alertou.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O cabeça de lista do Chega disse, por outro lado, que os automóveis são um setor da sociedade que “paga muitos impostos”.

“Se acabarmos com isto, acabamos com uma grande fonte de rendimento [do Estado]”, realçou.

Miguel Castro afirmou também que os transportes públicos na cidade do Funchal “funcionam de uma maneira deficitária”, pelo que não deve ser exigido às pessoas que abdiquem o seu automóvel próprio.

O candidato do Chega considerou, por outro lado, ser fundamental “sentir os problemas e o pulsar da cidade” antes de avançar com medidas concretas.

“Vamos fazer uma arruada, vamos passar pelas ruas principais do Funchal, vamos contactar com as pessoas, ouvir as pessoas, e aquilo que elas nos transmitirem será aquilo que tentaremos, chegando à Câmara, resolver”, declarou.

Nas eleições autárquicas de 26 de setembro concorrem à presidência da Câmara Municipal do Funchal Miguel Silva Gouveia (coligação Confiança — PS/BE/PAN/MPT/PDR), Pedro Calado (coligação Funchal Sempre à Frente — PSD/CDS-PP), Edgar Silva (Coligação Democrática Unitária — PCP/PEV), Bruno Berenguer (JPP), Raquel Coelho (PTP), Duarte Gouveia (Iniciativa Liberal), Tiago Camacho (Livre), Miguel Castro (Chega) e Américo Silva Dias (PPM).

O atual executivo camarário é composto por seis elementos da coligação Confiança (PS/BE/MPT/PDR e Nós, Cidadãos!), quatro do PSD e um do CDS-PP.