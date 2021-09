Dahlia. No Cais do Sodré, encontram-se à mesa a comida sazonal, o vinil, e os vinhos naturais

“Todos os sócios viviam em Lisboa e havia esse sonho do David. Acho que todos se uniram por amor ao vinho natural e acabaram por decidir que agora era uma boa altura para abrir um espaço assim na cidade”, conta Adam, que admite que não tem sido possível parar uma única noite desde a abertura do espaço. “Lisboa está vibrante, nada demove as pessoas de saírem.”

É difícil chamar o Dahlia só de bar ou só de restaurante, porque ali nenhum elemento se anula, tudo se complementa e tudo tem a sua importância. “Originalmente a ideia era ser um bar, mas o Dahlia tornou-se, organicamente, mais um restaurante, e estamos todos satisfeitos com isso. No entanto, a música e o sistema de som são uma parte enorme deste sítio, uma vez que a música é usada para definir o ambiente da sala. Estamos muito orgulhosos de conseguir uma vibe tão boa na sala e na esplanada”, explica.

O espaço

O primeiro encontro com o Dahlia é com a esplanada laranja, que ocupa parte da Travessa do Carvalho, agora fechada ao trânsito, e que transmite aquela sensação agradável de “estar no Cais do Sodré, sem a confusão do Cais do Sodré”, diz Adam.