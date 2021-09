A candidata do CDS à junta de freguesia de Palmela, Linda Oliveira, foi alvo de disparos (que não lhe acertaram) enquanto afixava cartazes de campanha na sexta-feira à noite. A GNR/Palmela confirmou ao Observador que se deslocou ao local, mas que não identificou suspeitos nem encontrou armas de fogo. A candidata apresentou queixa contra desconhecidos.

Ao Observador, a candidata explica que estava “a colocar material de campanha à noite”, numa carrinha e acompanhada pelo marido quando pelas “22h30 na Avenida dos Caminhos de Ferro junto ao cruzamento com a Estrada do Lau” foi alvo dos disparos.

Segundo Linda Oliveira conta ao Observador — em algo que é corroborado por um comunicado entretanto emitido pelo CDS/Palmela — tratavam-se de “dois indivíduos, vestidos de preto, numa moto sem luzes e sem matrícula, que dispararam aquilo que, pelo som, eram tiros de caçadeira”.

A candidata duvida que esta seja uma situação de criminalidade espontânea: “Os indivíduos dispararam na nossa direção, mas não contra nós, como se fosse apenas para assustar e não para acertar”. “O facto de estarem de preto e sem matrícula, mostra que situação foi premeditada”, denuncia, embora acrescente não ter provas de que houve “motivações políticas”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Os dois autores dispararam ainda tiros contra uma habitação próxima, que terão danificaram a janela de uma família, que ficou igualmente assustada. “O senhor da vivenda ao lado até disse à família para se atirar para o chão quando o vidro lhe acertou na janela da sala”, explica a centrista ao Observador.

Em comunicado, o CDS/Palmela diz que “esta situação é mais uma a juntar-se à insegurança que se vive no concelho de Palmela camuflada pela inércia do executivo camarário que conta com vereadores do PS.” Nesta posição oficial os centristas dizem ainda que “o posto da GNR tem somente uma patrulha para proteger um território que vai do Golf do Montado até à Coca Cola na Quinta do Anjo.”

O CDS/Palmela defende mais investimento na área da segurança e que sejam feitas “pressões junto do Governo para que haja reforço do efetivo da GNR em Palmela e uma restruturação da segurança no concelho.”