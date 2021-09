Os filmes “Listen”, de Ana Rocha, e “Sombra”, do realizador português Bruno Gascon, ambos retratos de dramas familiares, estão nomeados para vários prémios do Festival de Cinema Independente Raindance, a decorrer em Londres, de 27 de outubro a 6 de novembro.

“Listen” está nomeado para Melhor Filme e Melhor Atriz (Lúcia Moniz) e “Sombra” está entre os finalistas para os prémios de Melhor Realizador e Melhor Atriz (Ana Moreira).

“Listen” é a primeira longa-metragem de ficção de Ana Rocha de Sousa, um drama familiar inspirado numa história real, sobre uma família portuguesa emigrada em Londres, a quem é retirada a guarda dos filhos, por suspeitas de maus-tratos.

A narrativa acompanha os esforços da família em provar aos serviços sociais e judiciais britânicos que as suspeitas são infundadas.

Com coprodução luso-britânica, o filme foi rodado nos arredores de Londres com elenco português e inglês, encabeçado por Lúcia Moniz, Ruben Garcia e Sophia Myles.

O filme venceu seis prémios no Festival de Veneza, entre os quais o “Leão do Futuro”, para uma primeira obra, e o prémio especial do júri da competição Horizontes.

Por proposta da Academia Portuguesa de Cinema (APC), foi o candidato de Portugal a uma nomeação para os Óscares na categoria de Melhor Filme Internacional’, mas foi rejeitado por ser maioritariamente falado em língua inglesa.

“Sombra”, de Bruno Gascon, conta com a atriz Ana Moreira no papel principal e presta homenagem às mães de crianças desaparecidas.

Joana Ribeiro, Miguel Borges, Lúcia Moniz, Ana Bustorff, José Raposo e Vitor Norte são outros atores que compõem o elenco de “Sombra”, que conta ainda com a participação especial da modelo portuguesa Sara Sampaio.

“Sombra” fez a sua estreia mundial na competição do Festival de Cinema Barcelona – Sant Jordi, onde recebeu o prémio de melhor obra, atribuído pela Associação Catalã de Críticos, e o galardão “Filme-História”, destinado ao “melhor filme pelos seus valores históricos”.

Em junho, fez parte da secção “Spectrum: Alternatives”, da 24.ª edição do Festival Internacional de Cinema de Xangai, e apresentou-se no Festival de Cinema Ischia.

“Sombra”, a segunda longa-metragem de Bruno Gascon, deverá chegar às salas portuguesas de cinema, no dia 14 de outubro.

A 29.ª edição do Festival de Cinema Raindance abre a 27 de outubro e decorre até 6 de novembro num formato híbrido, juntando projeções em salas de cinema na capital britânica com o visionamento por via digital.