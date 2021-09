O chef de cozinha José Besteiros, ou Joe Best, como era conhecido, morreu esta sexta-feira em Beja, aos 55 anos. O Expresso noticia que a causa da morte foi uma pneumonia por aspiração.

José Besteiro, que se tinha mudado no verão para o Alentejo, deu entrada no hospital de Beja no passado dia 4.

Presença regular em programas de televisão e conhecido como o “cozinheiro dos famosos”, Joe Best foi homenageado nas redes sociais por várias personalidades.

Nuno Markl, por exemplo, referiu no Instagram “a morte do Joe” como “mais um daqueles choques que nos faz pensar que alguém anda a levar sobretudo a gente boa”.