Morreu José-Agusto França, um dos mais conhecidos críticos de arte e historiador. A morte aos 98 anos foi noticiada pela SIC que citou a filha e confirmada por uma amiga da família ao jornal Público.

José-Agusto França estava internado numa residência de cuidados de saúde em França há vários anos depois de ter sofrido um AVC.

Intelectual multifacetado, José-Agusto França publicou dezenas de obras nas áreas da história, crítica de arte e sociologia e foi professor universitário. Foi galardoado pelo Presidente Mário Soares em 1992 depois da última aula que deu na Universidade Nova com a Grã Cruz da Instrução Pública. Uma das várias condecorações que recebeu ao longo da vida.

Entre a vasta obra que deixou, destacam-se estudos sobre a reconstrução da Baixa Pombalina, tema que foi aliás a tese de doutoramento na universidade de Paris, a Sorbonne, e obras sobre os maiores artistas portugueses do século XX como Amadeu de Souza-Cardoso e Almada Negreiros. Os seus escritos e tomadas de posição sobre movimentos artísticos da segunda metade do século XX fizeram dele um das vozes mais influentes no panorama da cultura portuguesa. Fez parte do grupo Surrealista de Lisboa e foi um apoiante da arte abstrata.

Apesar de ser mais conhecido como crítico, ensaísta e académico, publicou também obras de ficção.

José-Augusto França nasceu em Tomar e doou o seu espólio ao museu desta cidade. Estava internado numa casa de saúde na cidade francesa de Angers depois de um acidente vascular cerebral sofrido em 2018 quando chegou a ser noticiada a sua morte.