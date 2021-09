O Portimonense ascendeu, provisoriamente, esta sexta-feira, ao quinto lugar da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer em casa o Santa Clara por 2-1, no encontro inaugural da sexta jornada, disputado em Portimão.

O colombiano Wilinton Aponza, aos 10 minutos, e o brasileiro Lucas Fernandes, aos 44, apontaram os tentos dos algarvios, que eram a única equipa que ainda não tinha pontuado em casa, enquanto Rui Costa faturou para os açorianos, aos 20.

Na classificação, o Portimonense passou a somar 10 pontos e colocou-se, à condição, a um de FC Porto e Sporting, três do Estoril Praia e cinco do líder Benfica, e o Santa Clara, que somou o terceiro desaire fora, manteve-se em 14.º, com quatro.