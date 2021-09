Um projeto de lei do PAN que regula o acorrentamento e alojamento em varandas e espaços do género dos animais de companhia foi aprovado esta sexta-feira no parlamento, descendo agora à comissão.

O projeto foi aprovado com os votos do PS e do BE, além do PAN e das duas deputadas não inscritas.

Um projeto de lei da deputada não inscrita Cristina Rodrigues sobre a mesma matéria, de melhoria das condições de detenção de cães e gatos, desceu à comissão, sem votação, por 60 dias.

Nas votações de hoje, iniciativas relacionadas com o uso eficiente da água também baixaram à comissão, sem votação, por um período de 60 dias.

Trata-se de um projeto de lei do PAN e duas resoluções, uma do PEV e outra da deputada não inscrita Joacine Katar Moreira.