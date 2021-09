O vulcão de Cumbre Vieja em La Palma, nas Canárias, entrou em erupção esta tarde. De manhã, cerca de 40 pessoas com problemas de mobilidade e alguns animais de criação foram evacuados do local de residência depois de os cientistas terem emitido um alerta para o risco de erupção vulcânica.

Tweets by RafaelGarciaLAF

Segundo o instituto espanhol geográfico, foi registada uma série de sismos com magnitude que chegou a 4,2 na escala de Richter na área perto do vulcão situado no parque nacional de Cumbre Vieja. O Instituto Vulcanólogo das Canárias alertou para a intensificação da atividade sísmica esta manhã com a ocorrência de vários sismos alguns registados a pouca profundidade. Na última semana terão sido registados mais de 4.000 sismos. A última erupção no vulcão que se situa a sul da ilha de La Palma foi há 50 anos.

“Os sismos estão a ficar mais fortes e o magma está fazer pressão para vir à superfície. Há uma maior probabilidade de erupção, o que levou as autoridades a evacuarem algumas pessoas”, afirmou um porta-voz do Instituto. As pessoas e animais evacuados com o apoio do exército residiam nas localidades de Las Manchas, Fuencaliente, La Bombilla, El Remo and Puerto Naos.

As autoridades das Ilhas Canárias mantêm para já um o nível de alerta amarelo — declarado a 14 de setembro após o registo de 4.000 sismos — que é o segundo mais baixo de uma escala que vai até quatro.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Este nível permite às autoridades planearem a evacuação seletiva de outras localidades na área, num total de mil pessoas, caso a evolução assim o justifique. Não foi ainda dada ordem para uma evacuação geral das 35 mil pessoas que vivem perto do vulcão, mas as autoridades avisaram os habitantes da área para terem uma mochila de emergência preparada com bens essenciais e um telemóvel.

Estão também a ser adotadas medidas de controlo de estradas com cortes de acessos e suspensão de atividades.