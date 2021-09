O PS, PSD, Bloco de Esquerda e Iniciativa Liberal apostam hoje no Norte, centrados na Área Metropolitana do Porto, enquanto a CDU está pela periferia de Lisboa e o líder do CDS-PP apoia os candidatos do partido na Madeira.

O secretário-geral do PS, António Costa, tem o dia mais ocupado de todos os líderes partidários, concentrado a Norte e sobretudo na Área Metropolitana do Porto, a começar pelas 10:00 com um comício no jardim municipal de Marco de Canaveses e a terminar em Vila Nova de Gaia, pelas 21:00, num total de oito ações de campanha. O líder do PSD vai estar pela sua terra natal, o Porto, com uma viagem pela cidade que começa pelas 10:30 no Forte de São João Batista. Rui Rio termina o seu dia de campanha às 12:00 com uma intervenção no Parque da Cidade.

Também pelo Norte, a coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, começa de manhã na Feira da Estela, na Póvoa do Varzim, e à tarde desce ao Porto para um comício com os candidatos na Praça Dom João II.

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, conduz hoje a campanha autárquica da CDU na área metropolitana de Lisboa, começando com uma sessão pública em Vila Franca de Xira junto à Associação de Africanos de Vila Franca de Xira, às 10:00 À tarde, Jerónimo de Sousa participa numa sessão pública na Pontinha, concelho de Odivelas e termina o dia com um comício marcado no Parque Linear D. Domingos Jardo, em Agualva-Cacém, concelho de Sintra.

O líder do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos, voa hoje para a Madeira, devendo visitar o cais e comércio local do Paul do Mar pelas 16:00, visitando depois o centro da Ribeira Brava.

Na campanha do PAN, a porta-voz, Inês de Sousa Real junta limpeza de praias e surf em Carcavelos para falar de ambiente e biodiversidade, pelas 10:30, e às 15:30 estará na Póvoa de Santa Iria, Vila Franca de Xira, para contactos com a população, com o tema “política, democracia e participação”.

O norte é também hoje o palco para as iniciativas de campanha do presidente da Iniciativa Liberal, João Cotrim de Figueiredo, que começa às 09:00 no mercado de Angeiras, em Matosinhos, seguindo depois para uma arruada na marginal.

Cotrim de Figueiredo almoça em Vila do Conde pelas 12:30 e participa depois em arruadas conjuntas com os candidatos a Vila do Conde e à Póvoa de Varzim.

O líder do Chega, André Ventura, dedica o dia ao interior do país, começando com um comício na Praça da Devesas, em Castelo Branco, pelas 12:30, e seguindo para Portalegre, onde pelas 17:00 vai contactar com a população e fazer uma intervenção no Jardim do Tarro. O dia de campanha de André Ventura termina em Elvas com um comício na Praça Dom Sancho II.

Os rostos do PPM e do RIR, Gonçalo da Câmara Pereira e Vitorino Silva, estão esta manhã juntos da Feira da Brandoa, município da Amadora, ao qual concorrem coligados com a candidatura de Henrique Tigo.

As eleições autárquicas realizam-se no dia 26 de setembro.

