O cabeça de lista do PAN à Câmara de Braga quer criar um Plano Municipal de Adaptação e Mitigação das Alterações Climáticas e acusou o atual executivo PSD/CDS-PP/PPM de “ter esquecido” a área ambiental.

Em declarações à Lusa, Rafael Pinto referiu que o planeamento urbano tem que “começar a ser pensado numa lógica mais macro, que envolva a natureza, a prevenção de catástrofes ambientais e climatéricas”.

Segundo o candidato do PAN, “é preciso sinalizar e ter planos para tempestades, para cheias, ter planos para ondas de calor, incêndios, secas, estar preparados para tudo isto e para se conseguir proteger a população destas situações”.

Por isso, disse, o PAN quer criar um Plano Municipal de Adaptação e Mitigação das Alterações Climáticas: “Tem um nome um bocadinho técnico mas é algo bastante prático. Seria uma espécie de Plano Diretor Municipal, revisto de x em x anos mas para as alterações climáticas”, explicou.

“Temos que sinalizar no concelho quais é que serão as zonas mais críticas em caso de cheias, de incêndios, planos para combater a escassez de água, que cuidados médicos são precisos numa onda de calor, quem precisa de mais cuidados”, explanou.

Rafael Pinto referiu também a criação de “um fundo para compensar as pessoas em situação de catástrofe” e a necessidade de “sinalizar quais são as espécies de fauna e de flora e animais que estão com maior vulnerabilidade e como se vai proteger essas espécies”.

O candidato salientou que prevenir é o melhor remédio: “Sabemos que vão acontecer, cada vez com mais frequência e não podemos concordar com o que o atual presidente diz quando há cheias, que são coisas que acontecem e que chuva há em todo o lado”, disse.

“Temos que começar a planear para isso e Braga não está preparada para grandes tempestades, imunda com muita facilidade”, finalizou.

Nas eleições de dia 26, os cabeças de lista à Câmara de Braga são Ricardo Rio (coligação PSD/CDS/PPM/Aliança), Hugo Pires (PS), Bárbara Barros (CDU), Alexandra Vieira (Bloco de Esquerda), Teresa Mota (Livre), Olga Baptista (Iniciativa Liberal), Rafael Pinto (PAN) e Eugénia Santos (Chega).