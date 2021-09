O candidato do Chega à Câmara de Vila Nova de Gaia, Alcides Couto, disse este domingo que há uma “enorme tristeza e revolta” entre os clubes e associações do concelho e defendeu para estes uma “política equitativa e justa”.

“As dificuldades [que enfrentam] são muitas, obviamente. Sentimos dos representantes dos clubes e associações uma enorme tristeza e revolta face ao paradigma atual”, salientou.

O gestor na área da saúde, candidato do Chega à Câmara de Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto, nas eleições autárquicas de 26 de setembro, apontou como “gritante” a “falta de cooperação institucional”.

“Estamos a falar de coletividades que dependem muito do apoio da Câmara Municipal”, referiu, defendendo a “criação de mais e melhores infraestruturas”.

Mas também “uma política equitativa e justa entre todas as coletividades, incentivando e promovendo todos, de forma a levar o concelho de Gaia a patamares jamais alcançados”.

No final da primeira semana da campanha, Alcides Couto salientou que a sua equipa é “composta por pessoas competentes, com provas dadas profissionalmente, e capazes de responder ao desafio de liderar a Câmara Municipal de Gaia com seriedade e competência”.

Entre as propostas para o concelho, o também líder da concelhia do Chega em Gaia destacou a captação de investimento, a redução do endividamento do município, a criação de políticas transparentes e a aposta cada vez mais na habitação social.

“Queremos proceder a uma análise competente dos traçados das futuras linhas de Metro, considerar as reais necessidades dos munícipes, ponderando a revisão, com vista à sua redução do IMI, delineando práticas políticas para obtermos os melhores resultados, envolvermos todas as juntas de freguesia do concelho, para uma verdadeira equidade, e na saúde, um especial cuidado com as populações mais vulneráveis”, disse ainda.

Segundo Alcides Couto, de 49 anos, o Chega em Gaia tem recebido “um apoio forte de todas as alas da sociedade” e, a nível nacional, está “a percorrer um caminho de grande responsabilidade política”.

“Somos e vamos continuar a ser um partido antissistema, que luta contra a falta de transparência na política municipal, que luta contra a corrupção”, garantiu.

A Câmara de Gaia é atualmente liderada pelo PS, que conquistou, nas autárquicas de 2017, nove mandatos, sendo oposição no executivo o PSD, com dois eleitos.

São candidatos à Câmara de Vila Nova de Gaia o atual presidente Eduardo Vítor Rodrigues (PS), Vítor Marques (coligação Movimento por Gaia — MPT/PDR), Diana Ferreira (CDU), Renato Soeiro (BE), Alcides Couto (Chega), Cancela Moura (PSD/CDS-PP/PPM), Nuno Gomes de Oliveira (PAN), Orlando Monteiro da Silva (Iniciativa Liberal) e Ana Poças (Livre).

Em Portugal há 308 municípios (278 no continente, 19 nos Açores e 11 na Madeira), e 3.092 juntas de freguesia (2.882 no continente, 156 nos Açores e 54 na Madeira).