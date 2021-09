O cabeça de lista do Chega à Câmara de Faro defendeu este domingo a criação de um parque de autocaravanas junto à praia de Faro, assim como a regulação do acesso àquela zona balnear, para evitar filas de trânsito.

Em declarações à Lusa, Custódio Guerreiro disse considerar que “faz falta em Faro um parque de autocaravanas”, sugerindo que a sua localização seja num extremo do terreno do parque de estacionamento exterior à praia de Faro.

“Devia criar-se um parque de autocaravanas ao lado do parque de estacionamento e colocar um transporte público, acessível e rápido, entre o parque e a praia, por exemplo, um comboio, ou outro meio de transporte rápido”, defendeu.

Por outro lado, o trânsito na praia de Faro “tem que ser regulado”, através de semáforos ou de uma cancela, colocada na rotunda de acesso ao parque de estacionamento exterior, evitando, assim, a entrada de automóveis de não residentes na praia quando não há lugares de estacionamento disponíveis.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O gestor sugere mesmo a cobrança de uma taxa com um valor simbólico, de um ou dois euros, para aceder à praia, incentivando, assim, os banhistas a estacionarem os carros no parque exterior grátis situado antes da ponte de acesso à zona balnear.

O valor da taxa poderia, depois, ser descontado em refeições nos restaurantes da praia, de forma a não prejudicar os empresários, acrescentou o também empresário na área do alojamento e restauração.

Por outro lado, Custódio Guerreiro defende que devem ser criados mais horários de carreiras fluviais a partir de Faro para as ilhas barreira da Ria Formosa, pois há poucos barcos e as pessoas “acabam por ir apanhar o barco a Olhão”.

O cabeça de lista do Chega defende, também, que o turismo na capital algarvia “deve ser repensado”, pois está muito centrado no “turismo de hostel e alojamento local”, que levam à cidade os turistas “de hambúrguer”, que “regateiam os preços”.

Uma das formas de fomentar o turismo na cidade seria, sugeriu, a reabilitação dos cais comercial da cidade e a realização de obras para que possa ser adaptado para acolher um terminal de cruzeiros, concluiu.

O Chega tem como adversários na corrida à presidência da capital algarvia o ‘repetente’ Rogério Bacalhau (PSD/CDS-PP/IL/MPT(PPM – que se candidata a um terceiro e último mandato), o antigo vereador socialista João Marques, Aníbal Coutinho (BE), Catarina Marques (CDU) e Elza Cunha (PAN).

Nas eleições de 2017, a coligação PSD/CDS-PP/MPT/PPM obteve 43,94% dos votos, alcançando maioria absoluta no executivo, com cinco vereadores. O PS obteve 38,06% dos votos (restantes quatro vereadores) e a CDU, com 7,38%, perdeu o vereador que tinha assegurado em 2013.

As eleições autárquicas realizam-se no dia 26 de setembro.