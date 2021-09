Casado com Cris Botelho, é pai de Luis Gustavo Vidal Blanco — fruto do seu relacionamento com Heloísa Vidal — e de Jéssica Vignolli Blanco — fruto do seu casamento com a atriz Desireé Vignolli. Luis Gustavo é tio de Tato Gabus Mendes e Cássio Gabus Mendes, também atores.

Um salto de trás das câmaras para os papéis principais

O grande ‘Tatá’. Foi assim que durante toda a sua vida foi conhecido entre os mais próximos. Segundo conta a Globo, “começou a carreira trabalhando durante cinco anos atrás das câmaras, sendo contrarregra, auxiliar de iluminação e cinegrafista”.

“Mas a vontade de estrear na parte artística falou mais alto. Tornou-se assistente de direção de vários programas, entre eles o teleteatro TV de Vanguarda. Foi lá que, por acaso, fez a sua estreia como ator, na peça ‘Mas Não se Matam Cavalos’, de Horace McCoy. A partir dali, jamais abandonou a interpretação”, pode ler-se.

A primeira telenovela em que participou foi ‘Se o Mar Contasse’, de Ivani Ribeiro, na TV Tupi, em 1964. “Também na emissora, atuou em ‘O Sorriso de Helena’, ‘O Direito de Nascer’, ‘O Amor Tem Cara de Mulher’ e ‘Estrelas no Chão’”, lembra a Globo, adiantando que paralelamente ao trabalho na televisão, o ator também ia dando início à sua carreira no teatro: “Em 1967, pela atuação em ‘Quando as Máquinas Param’, de Plínio Marcos, ganhou o prémio de melhor ator da Associação Paulista de Críticos de Teatro (APCT)”.

Mais tarde, em 1968, “Luis Gustavo participou na criação de um marco da telenovela brasileira, ‘Beto Rockfeller’, momento importante da sua carreira”. A emissora recorda ainda que o ator também deu vida a personagens muito reconhecidos pelo público, como foi o caso do “costureiro Ariclenes Almeida/Victor Valentin em ‘Ti Ti Ti’, o músico cego Léo em ‘Te Contei?’ e o playboy Ricardo em ‘Anjo Mau’, todas escritas por Cassiano Gabus Mendes”. Ou seja, o seu sobrinho.

O grande ator Luis Gustavo faleceu neste domingo. Nossos sentimentos aos familiares e amigos. Luis é eterno ???? ???? Marília Cabral https://t.co/G2fkHjjyeZ pic.twitter.com/gAob1hW7xv — TV Globo em ???? (@tvglobo) September 19, 2021

O personagem mais memorável do ator, no entanto, foi, segundo a Globo, “sem sombra de dúvidas o atrapalhado detetive particular Mário Fofoca em ‘Elas por Elas’ também de Cassiano”. Um sucesso tão grande que fez com que acabasse por originar uma série com esse nome, assim como um filme ‘As Aventuras de Mário Fofoca’.

Luis Gustavo fez ainda de Vanderlei Mathias, o Vavá, no programa humorístico ‘Sai de Baixo’, tendo os seus últimos trabalhos na Globo sido em ‘Brasil a Bordo’ e ‘Malhação: Vidas Brasileiras’ — ambos exibidos em 2018.