O dia em que Barbosa Ribeiro recebeu elogios e escapou a ovos

Aos que foi encontrando, sentados à sombra, deu como garantia que um executivo seu irá “exercer direito de preferência sobre todo o centro histórico” e criar uma “zona de contenção do alojamento local”. Com o horário apertado e a agenda já atrasada, seguiu até ao bairro do Lagarteiro onde ouviu a dona Conceição lamentar o abandono a que o bairro foi deixado.

“Trabalho nas zonas ricas da cidade e vivo na zona pobre. Se perder o autocarro tenho que esperar mais uma hora, ninguém quer saber de nós. Somos o estrume da cidade do Porto”, para Barbosa Ribeiro sobraram, mais uma vez as críticas: “Acho que [Rui Moreira] se perdia se tivesse que vir para aqui”.

O momento mais duro do dia havia de estar guardado já para o final da tarde, na zona de Francos, em Ramalde, onde não são bem-vindos desconhecidos. Sinal disso mesmo foram os ovos arremessados na direção da comitiva, numa tentativa de a dispersar. Com Manuel Pizarro a juntar-se durante algum tempo à comitiva Barbosa Ribeiro foi ouvindo os lamentos de quem passou a sofrer com o tráfico de droga no bairro e vive “com medo de sair sequer de casa”.

“É importante que as populações dos bairros não sejam esquecidas e que não se transformem em guetos, onde o tráfico de droga prospere”, vincou Barbosa Ribeiro acrescentando, claro culpas ao executivo de Rui Moreira na condução da demolição do Aleixo: “O aumento de problemas relacionados com o tráfico de droga na cidade devem-se especialmente, embora não exclusivamente, à forma como foi feita, em primeiro lugar, a demolição e depois o realojamento de algumas pessoas do Aleixo”.