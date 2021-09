O cabeça de lista do PAN à Câmara de Coimbra, Filipe Reis, elege como “bandeira” eleitoral a alimentação escolar saudável, com produtos locais e opção vegetariana.

O candidato Filipe Reis considera que é necessário pagar mais pelas refeições nas escolas, para que seja garantida a qualidade das refeições.

“Eu acho que temos de pagar mais, porque o motivo principal, na nossa opinião pela qual num passado recente as refeições eram muito más, era porque a câmara se disponibilizava a pagar praticamente metade, do que [o valor em que] se estão este domingo a ser lançados concursos que nesta recente resolução de Conselho de Ministros andam na casa dos dois euros”, disse este domingo o candidato à agência Lusa.

No seu programa eleitoral, propõe a alimentação escolar saudável, com a confeção das refeições a serem produzidas nas próprias escolas, com produtos locais.

“Os produtos virem aqui dos campos do Mondego, ou virem do sul de Espanha não é a mesma coisa em termos de qualidade, porque estão muito mais frescos e em termos de pegada ecológica”, referiu.

“Não podemos dizer que vamos combater as alterações climáticas e continuar a fazer tudo da mesma forma”, sublinhou.

O candidato do partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN) quer ainda que seja garantida a opção vegetariana nas escolas.

“É uma questão de saúde, é uma questão de direitos humanos”, apontou.

O cabeça de lista do PAN, referiu que no ensino básico e secundário, quem gere a escola ou as refeições escolares “exige critérios”, nomeadamente a “questão da marcação e haver mínimo de procura”.

Uma das implicações é que esta medida está a “impedir que as pessoas experimentem e que façam a transição para uma dieta mais saudável e vegetariana”, constatou

Outra das implicações é “ter de haver um número mínimo” de procura, o que se trata de “violar os seus direitos [do aluno]” porque se obriga a comer carne ou peixe a um aluno vegetariano, quando porque apenas “não há mais cinco vegetarianos na escola”, exemplificou o candidato do PAN.

Filipe Reis defende a criação de uma opção vegetariana sem limitações.

Relativamente ao regresso das cozinhas e cantinas escolares integradas o candidato refere que está “não é uma medida imediata”, pois é preciso “reconstruir estes equipamentos destas estruturas dentro das escolas”.

Nas eleições marcadas para dia 26 concorrem à Câmara Municipal de Coimbra o atual presidente, Manuel Machado (PS), José Manuel Silva (Juntos Somos Coimbra — PSD/CDS-PP/Nós, Cidadãos!/PPM/Volt/RIR /Aliança), Gouveia Monteiro (Cidadãos por Coimbra), Miguel Ângelo Marques (Chega), Filipe Reis (PAN), Inês Tafula (Coimbra é Capital — PDR/MPT), Francisco Queirós (CDU) e Tiago Meireles Ribeiro (Iniciativa Liberal).