Empate com o Famalicão, empate no clássico com o FC Porto, derrota com goleada frente ao Ajax no tão ansiado regresso à Liga dos Campeões. A versão Sporting de Rúben Amorim encontrava talvez a espiral mais complicada de resultados e o encontro seguinte não prometia facilidades, ou não estivesse o Estoril no início da jornada num surpreendente segundo lugar à frente dos leões. A vitória era fundamental, a forma de chegar a esse mesmo triunfo acabou por consolidar a recuperação depois de uma série negativa.

À semelhança do que acontecera na época passada após a goleada sofrida diante do LASK Linz, o Sporting ganhou logo o jogo seguinte (antes tinha sido no Algarve com o Portimonense) e voltou a não sofrer golos, naquele que foi apenas a terceira partida em oito com folha branca de Adán. E a diferença acabou por trazer um capítulo de história ao triunfo na Amoreira escrito pelo lateral espanhol Pedro Porro, como explica o Playmakerstats: há mais de 50 anos que um defesa não dava a vitória aos leões no Campeonato de grande penalidade, algo que aconteceu só com Morais (em 1962 e 1968) e Lúcio (1960).

⌚️Apito final: EST 0-1 SCP ⚠️HISTÓRICO!!! Há 53 anos que um defesa do ????Sporting não marcava o golo da vitória de grande penalidade. ⏪Só três defesas dos ????leões conseguiram este feito:

Lúcio Soares em 1960, Morais em 1962 e 1968, Pedro Porro em 2021 pic.twitter.com/2CTqkzpMQo — playmakerstats (@playmaker_PT) September 19, 2021

“Era muito importante regressar as vitórias. Foram três dias complicados de digerir, foi das semanas mais difíceis que tivemos neste clube. O grupo está de parabéns porque soube reagir muito bem. Queríamos ganhar este jogo com o Estoril para dar uma resposta e demonstrarmos aos adeptos que estamos juntos. Não são todos os adeptos que batem palmas no fim depois do jogo que tivemos [com o Ajax]. Há que realçar que estamos todos juntos e voltámos às vitórias”, começou por referir João Palhinha, considerado pela Liga o melhor jogador em campo, na zona de entrevistas rápidas da SportTV.

⌚️Apito final: EST 0-1 SCP ????Sporting marcou em todos os jogos da temporada: 13 golos em 8 jogos. ⏪Na época passada, o ????Sporting de ????????Rúben Amorim esteve 19 jogos a marcar, dia da eliminação da ????Taça de Portugal frente ao Marítimo (2-0) pic.twitter.com/PPAjZFlXGX — playmakerstats (@playmaker_PT) September 19, 2021

“Era muito importante. Queríamos ao máximo poder ganhar para dar a vitória aos adeptos e sentirmo-nos melhor connosco próprios, o mister disse no balneário antes do jogo e é verdade. Vamos quase em 50 jogos e o número de derrotas fala por si. Isto é um bom sinal, que o clube está diferente do que estava no passado. O perder não satisfaz ninguém. Temos de continuar com esta alma vencedora que faz parte de quem joga neste clube”, prosseguiu o internacional português entre elogios ao Estoril.

???????? Estoril Praia ???? Sporting Segunda parte extraordinária de João Palhinha ???????? lembrou quem viu porque é que é titular da Selecção nacional ⭐️#LigaBwin #LigaPortugalBwin #EPFSCP #RatersGonnaRate pic.twitter.com/WWXNjdZQfF — GoalPoint.pt (@_Goalpoint) September 19, 2021

“Criou dificuldades, têm uma excelente equipa, mas creio que fomos superiores durante todo o jogo. Fizemos um bom jogo. Poderíamos ter feito mais golos, especialmente na primeira parte, mas o importante é a vitória. Atual momento pessoal? Sinto-me feliz, estou sempre a dar o meu melhor. É assim que penso todos os dias: ter a consciência tranquila, dar o máximo todos os jogos e continuar a crescer como tem vindo a ser o meu caminho até aqui”, concluiu o médio, numa opinião partilhada por Rúben Amorim.

⌚️Apito final: EST 0-1 SCP O ????Sporting de ????????Rúben Amorim a vencer o jogo seguinte após uma derrota europeia:

V 0-1 Estoril, F (D 1-5 Ajax)

V 0-2 Portimonense, F (D 1-4 LASK Linz) pic.twitter.com/fE67cO87DV — playmakerstats (@playmaker_PT) September 19, 2021

“É uma vitória num terreno difícil depois de um momento difícil. A forma como entrámos, não me lembro de ocasiões do Estoril. Aprendemos muito com o jogo de Famalicão. Podíamos ter feito golos na primeira parte, na segunda também, mas a vitória é inteiramente justa. Foi importante pelos jogadores, vivem muito o dia a dia. Ainda não passámos por momentos muito maus e tínhamos esta série depois de um jogo difícil a meio da semana. Podemos ser muito melhores mas fomos justos vencedores. A maior parte do trabalho está feita durante a semana, depois no jogo tento passar energia para eles, alguns pormenores. A forma como entraram, perceberam o jogo e bloquearam o adversário”, comentou.

⌚️Apito final: EST 0-1 SCP O ????Sporting volta a ????não sofrer golos num jogo esta temporada. ⚠️Em oito partidas não sofreu golos em três, a primeira fora de casa (Estoril, Belenenses SAD e FC Vizela) pic.twitter.com/olnimwLYBe — playmakerstats (@playmaker_PT) September 19, 2021

“Vitória antes do FC Porto? Nós temos de olhar para nossos jogos. A equipa queria dar boa resposta, queríamos demonstrar a equipa que costumamos ser e depois de uma derrota pesada foi importante a forma como jogámos”, acrescentou ainda o treinador do conjunto verde e branco.