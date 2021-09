Quando parou o granizo, chegou a tempestade: Roma de Mourinho sofre três golos em 20 minutos e perde pela primeira vez na Serie A

Seis vitórias noutros tantos jogos, 19 golos marcados numa média superior a três por jogo, a partida 1.000 da carreira como técnico celebrada com um triunfo arrancado em período de descontos, a liderança da Serie A, a melhor entrada na Conference League. José Mourinho dificilmente poderia pedir mais nestes primeiros tempos em Roma mas nem por isso deixa de ser um treinador pragmático até quando goleia como aconteceu frente ao CSKA Sófia no Olímpico. “Satisfeito? Não, não jogámos bem”, atirou.

“Aqui e ali estivemos bem, como uma equipa forte que se começou a unir. Já falámos sobre isso e temos de ser ainda mais uma equipa quando as coisas se complicam. Não estou satisfeito com a nossa performance, de todo, não jogámos com qualidade. Há uns dias treinámos estas situações mas os laterais não deram tanto, não houve intensidade suficiente, perdemos demasiados duelos defensivos. Não posso dizer que tenhamos jogado mal mas também não jogámos bem. Temos mais qualidade do que o CSKA Sófia mas não fizemos o suficiente”, comentou o português, como que baixando a euforia por este arranque.

“Temos limitações, uma temporada é uma maratona e temos de ter calma. Seis vitórias não são 60, tal como sete não serão 70. Estamos a construir uma equipa. Quando o momento negro chegar, e certamente chegará, teremos de estar ainda mais unidos. Estou contente com o que estamos a construir mas é muito cedo. Somos a equipa que deve falar com o São Pedro para rezar para que não haja lesões. Temos limites para gerir porque o campeonato é uma maratona. A relação entre a equipa e os adeptos é excelente, mas devemos manter a calma. A derrota virá e devemos formar uma equipa”, reforçou a esse propósito.

Depois da euforia que o fez correr pela linha lateral após o triunfo com o Sassuolo com o 2-1 apontado por El Shaarawy, a goleada por 5-1 diante da formação búlgara levou a que Mourinho deixasse alguns recados para dentro e para fora. Números são números, naquele que é o segundo melhor início do treinador em duas décadas só superado pelos nove triunfos pelo Chelsea em 2005/06, mas a profundidade deste plantel dos romanos, o facto de ter pouco tempo de trabalho e a competitividade crescente da Serie A levavam a um discurso mais cauteloso antes da deslocação a Verona. Com razão? Sim. Aliás, parecia que estava a adivinhar que o perigo estava logo ali ao virar da esquina, perdendo pela primeira vez esta época.

Mourinho fez apenas duas mexidas em relação à equipa que tinha ganho ao Sassuolo, lançando uma nova ala esquerda com Calafiori no lugar do lesionado Viña e Shomurodov em vez de Mkhitaryan no apoio mais direto a Tammy Abraham, quase como um prémio para o internacional do Uzbequistão pela exibição com o CSKA Sófia mesmo não marcando. No entanto, o Verona teve uma entrada mais forte e com mais remates à baliza de Rui Patrício entre uma bola na trave de Cristante em mais um livre bem trabalhado com Pellegrini que por pouco não deu golo (16′). O encontro estava bom, vivo, dividido e jogado como possível perante a chuva que começou a cair de forma quase torrencial antes do momento da noite, com Pellegrini a desviar de calcanhar ao primeiro poste um cruzamento de Karsdorp para fazer o 1-0 (36′).

