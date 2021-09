Há todos os motivos e mais algum para evitar um animal perdido que se atravesse na estrada à frente de um automóvel. Mas, por vezes, essa manobra é complicada e provoca mais danos do que se poderia pensar. Abundam os exemplos e este é apenas mais um, que espelha bem o que pode acontecer.

As imagens foram recolhidas pela câmara de um camião que circulava pela faixa da direita numa auto-estrada no Kentucky. Um automóvel Nissan seguia na faixa da esquerda, seguido de perto por um veículo pesado.

Ao ver aproximar-se o que parece ser um cão, que já tinha atravessado as duas faixas do sentido oposto e a zona relvada do separador central, o condutor do Nissan trava para facilitar a fuga do animal. Só que, ao fazê-lo, bloqueia a faixa da esquerda, quando a da direita também estava ocupada pelo camião que recolheu as imagens, que circulava a baixa velocidade e acabou por parar.

O camião que seguia atrás Nissan terá sido surpreendido pela travagem abrupta do automóvel e abalroou-o, embatendo com violência na traseira. Desconhecemos os danos nos dois veículos, bem como se houve ferimentos nos ocupantes, mas certamente poderia ter corrido pior se a via fosse mais estreita e o fluxo de trânsito mais elevado. Por muito que se goste de animais, é forçoso pensar nas consequências das manobras que fazemos para os evitar e minimizar os riscos para todos.