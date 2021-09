O Contra-Corrente abre a participação aos ouvintes da Rádio Observador, das 10h10 às 11h00. Para dar a sua opinião e falar em direto com José Manuel Fernandes, basta inscrever-se ligando para o 910024185. Pode ouvir o programa em direto clicando aqui.

A Austrália desistiu do negócio com França e decidiu avançar para a compra de submarinos aos Estados Unidos. O Reino Unido juntou-se a norte-americanos e australianos numa parceria estratégica de defesa e a União Europeia ficou fora do processo. A Europa ignora Londres, depois do Brexit, não investe em defesa e perde a cada dia influência no mundo, numa altura, em que o bloco asiático, dominado pela China, é cada vez mais forte. José Manuel Fernandes quer discutir como a Europa embarcou numa rota rumo à irrelevância e por culpa própria.

Participe no Contra-Corrente ligando para o 910024185. Pode ouvir a Rádio Observador em fm, em 93.7 ou 98.7 na Grande Lisboa; em 98.4 no Grande Porto e Minho; e em 88.1 no distrito de Aveiro. O programa ficará disponível em podcast aqui.