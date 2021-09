O cabeça de lista do Chega à Câmara de Santarém falou esta segunda-feira, na campanha, do “milagre” de ter consigo André Ventura e salientou a importância “primordial” de Santarém e do Ribatejo para o partido.

“Prova disso é o envio de mim próprio, não por ser eu, mas por estar neste momento no cargo de vice-presidente do partido Chega, porque eu sou daqueles que não vêm para a política para se servir”, declarou Pedro Frazão, sublinhando que esta é “a maior missão” da sua vida, depois da família.

O candidato do Chega à presidência da Câmara de Santarém afirmou que, tal como o Ribatejo, a “capital do gótico, do mundo rural e da agricultura” é “uma cidade adiada, é uma cidade abandonada”.

Pedro Frazão, médico veterinário de profissão, reafirmou que se candidata para que Santarém passe a “liderar” aquele que é “o terceiro maior distrito do país”, indo de Benavente até Ourém, concelho “onde apareceu Nossa Senhora de Fátima”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Nunca nos podemos esquecer disso, Nossa Senhora de Fátima apareceu aqui no Ribatejo e é por isso que Santarém vai ser importante para arrasar este regime de conluio, de compadrio entre o PS o PSD, que, também aqui em Santarém, desde a revolução de 1974, tem trazido apenas a desgraça, o retrocesso, a perda de população e a estagnação económica”, afirmou.

O candidato, católico e membro da Opus Dei, falou depois de a presidente da distrital, Manuela Estêvão, afirmar que foi feito um esforço “sobre-humano para, dia 26”, o Chega ser “um partido com implantação nacional”, realçando os 746 candidatos que vão concorrer no distrito.

Pedro Frazão lembrou a conquista de Santarém, em 15 de março de 1147, por D. Afonso Henriques, “com apenas um punhado de cavaleiros”, frisando que, quando recorda as palavras proferidas então pelo primeiro rei de Portugal, de que estaria ao lado dos seus homens num combate em prol das gerações vindouras, pensa “só numa pessoa, o dr. André Ventura”.

“Obrigado por estar connosco até à última gota de sangue, obrigado, obrigado, obrigado“, disse, dirigindo-se ao presidente do partido, lembrando depois que, tal como os monges de Coimbra rezaram então pelo rei, também Ourém e Fátima “rezam” pela vitória do partido.

“Há muita gente que confia em nós, que reza por nós e que está esperançosa na nossa vitória de Portugal para cumprir o sonho de todos os reis, de todos os presidentes nobres de Portugal”, afirmou, terminando com um “Deus vos abençoe” e “viva Portugal”.

O almoço-comício realizado esta segunda-feira no Hotel de Santarém juntou uma centena de pessoas, vindas de vários concelhos do distrito, além dos dirigentes nacionais do partido.

O atual presidente do município escalabitano, Ricardo Gonçalves (PSD), concorre a um terceiro mandato, candidatando-se ainda à presidência da Câmara de Santarém, nas eleições do próximo domingo, o socialista Manuel Afonso, a bloquista Fabíola Cardoso, o comunista André Gomes, pela CDU, Pedro Frazão (Chega), Alexandre Paulo (CDS-PP), Rita Lopes (PAN) e Marcos Gomes (IL).