Carlos Moedas: “Lisboa não está a desafiar o poder central”

Reeditando várias críticas que têm feito a Medina ao longo desta campanha — uma rede de cuidados de saúde insuficiente, problemas de acesso à habitação, uma política de mobilidade que não ouve as pessoas, uma cidade entretida a discutir os problemas de sempre, como a requalificação do Parque Mayer –, Moedas prometeu mais uma vez ser diferente se vencer as próximas eleições.

“Há muitos políticos que vivem numa ficção que criam para o futuro. Não quero ser presidente da câmara de uma ideologia. Quero ser o presidente de todos”, garantiu.

O social-democrata apresentou depois várias das suas bandeiras para Lisboa, desde logo transportes gratuitos para mais jovens e mais velhos, plano de saúde para os mais desfavorecidos, uma verdadeira política de cultura ligada ao setor empresarial, eficácia na política de licenciamentos urbanísticos ou um aproveitamento decidido das potencialidades do mar.

Tudo com garantias redobradas de ouvir os lisboetas. “Não sou uma pessoa de fricção. Acho que sou diferente dos outros políticos. Nada se faz hoje com fricção”, rematou Moedas.