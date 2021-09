A vida da influencer Chiara Ferragni e do rapper Fedez parece saída de um conto de fadas com muitos laivos de vida mundana que o casal faz questão de partilhar nas respetivas páginas de Instagram. E depois de um casamento de sonho, inúmeras parcerias com marcas e até um documentário, o casal-fenómeno italiano vai ser protagonista de The Ferragnez – The Series, uma série exclusiva da Amazon Prime Video que estreia mundialmente em dezembro deste ano.

A série, anunciada esta segunda-feira, terá assim oito episódios e foi filmada ao longo do final do ano de 2020 e início de 2021, acompanhando ainda parte da gravidez de Chiara — a segunda filha do casal, Vittoria, nasceu em maio deste ano — e a participação de Fedez, pela primeira vez, no Festival de Sanremo. “The Ferragnez” é produzida pela Banijay Italia para a Amazon Studios.

A notícia foi avançada pela própria Chiara que, mais uma vez, usou o Instagram para dar a conhecer a novidade aos seus 24,8 milhões de seguidores.”Conseguimos. Eu e a minha família estamos realmente orgulhosos de anunciar a nossa nova série de televisão: The Ferragnez. Será lançada este mês de Dezembro em todo o mundo no Amazon Prime Video. Não posso dizer-vos mais, mas mal posso esperar para que fique online, tenho a certeza que vão gostar”, escreveu a empresária e influencer, que ficou conhecida pelo seu blogue The Blond Salad, criado em 2009.

Em maio de 2017, o rapper italiano Fedez surpreendeu Chiara ao pedi-la em casamento durante um concerto. Em outubro desse ano, a influencer anunciou que estava grávida do primeiro filho do casal, o pequeno Leo, que nasceu em março de 2018. Em setembro desse ano, aconteceu o casamento épico da dupla que teve tanto de surpreendente, como de excêntrico.

Os bastidores da vida deste casal com os dois filhos vão sendo mostrados diariamente pelos próprios, sem pudor, em relatos mais quotidianos que o que se possa pensar tendo em conta o estatuto de celebridades que ambos têm — Chiara foi designada pela Forbes como a influencer de moda mais poderosa do mundo.

“Esta nova produção original italiana é o mais recente exemplo do nosso empenho e investimento na comunidade criativa italiana”, disse Georgia Brown, responsável pelas criações originais europeias dos Amazon Studios, citada pelo Deadline. “Tenho a certeza que The Ferragnez – The Series vai entreter o público do Prime Video em Itália e em todo o mundo, oferecendo uma perspetiva sem precedentes sobre este casal icónico”.