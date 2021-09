Depois do boost de Catarina Martins, o constrangimento de Louçã. A campanha que teima em não arracar

Catarina Martins ainda conseguiu seguir de um comício na praça D. João I para a rua de Santa Catarina, levar consigo os apoiantes, fazer algum barulho e responder a André Ventura. Prometia ter arrancado, finalmente, com a campanha bloquista na cidade. Com mais uma arruada agendada para o dia seguinte, podia ter sido um início de semana enérgico. Mas não foi. O Bloco de Esquerda — que nunca elegeu um vereador no Porto — sonha com a eleição de Sérgio Aires, mas na reduzida caravana do Bloco a dinâmica está de ser de vitória.

Francisco Louçã chegou calado e saiu quase mudo. Com um ar constrangido, o anterior líder dos bloquistas pedia desculpa e autorização para deixar o jornal do partido a cada um dos contactos que tentou durante a arruada. O fundador do BE apresentou-se num registo diferente do dia anterior em Lisboa, onde animadamente foi apresentando Beatriz Gomes Dias a quem passava.

Se se esperava animação, palmas, cânticos, ou gritos coordenados — como no dia anterior em Santa Catarina — isso não aconteceu. Os poucos apoiantes do Bloco limitaram-se a percorrer as ruas atrás de Louçã e Sérgio Aires sem qualquer capacidade de mobilização.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Sérgio Aires lá fez um esforço por conseguir trocar algumas palavras com “o Chico” (como lhe chamam na comitiva) ao longo do caminho. Parou na livraria Poetria para dar algum enquadramento (e criticar a multiplicação de hotéis na cidade) à situação das antigas Galerias Lumière e ziguezagueou entre as esplanadas. Está contada a história da arruada.