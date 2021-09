O candidato do Livre à presidência da Câmara do Porto, Diamantino Raposinho, disse esta segunda-feira que o partido “está com os estudantes da universidade”, destacando a importância de garantir alojamento e mobilidade entre os polos universitários.

O candidato, que falava à Lusa depois ter estado junto ao polo universitário do Campo Alegre a distribuir panfletos e a “espalhar esta mensagem de que o Livre está com os estudantes da universidade”, reiterou esta segunda-feira algumas das bandeiras porque se tem batido nesta campanha.

Começou por referir que o partido quer fazer do “alojamento estudantil uma parte do programa de habitação pública”, esclarecendo que a intenção é que a Câmara dobre a oferta atual, e que “uma parte desse esforço seja canalizada para alojamento estudantil”.

Diamantino Raposinho acrescentou ainda que “a Câmara do Porto pode — e deve — apoiar o esforço da Universidade e do Instituto Politécnico na criação de residências para estudantes, garantindo as condições necessárias que muitas vezes as residências não têm”.

Quanto ao “objetivo numérico” de atingir 18% de habitação pública na cidade, considera que “é possível, usando os fundos da Câmara, mas também os fundos que vêm do Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU) e do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)”.

“O Livre é, mais uma vez, o partido que pretende um grande plano para a transição ecológica na cidade”, destacou ainda o candidato, lembrando que essa “é uma prioridade para os jovens, porque eles, no fundo, é que vão sofrer o grande embate das consequências das alterações climáticas no futuro”.

Para além do plano que deve ser criado para o Porto, realçou que “é essencial mudar este paradigma da mobilidade, para que seja possível circular em bicicleta ou outros modos suaves entre os vários polos da Universidade”.

Atualmente, os troços de ciclovia existentes “são pequenos trechos em diferentes zonas da cidade e, como não foram pensados em rede, nem sequer são interconectáveis uns com os outros”, referiu, reivindicando uma “rede de ciclovias integrada”, que permita “circular de forma segura pela cidade”.

São candidatos à presidência da Câmara do Porto nas eleições de domingo Rui Moreira (movimento independente “Rui Moreira: Aqui há Porto” – apoiado por IL, CDS, Nós, Cidadãos!, MAIS), Tiago Barbosa Ribeiro (PS), Vladimiro Feliz (PSD), Ilda Figueiredo (CDU), Sérgio Aires (BE), Bebiana Cunha (PAN), António Fonseca (Chega), Diogo Araújo Dantas (PPM), André Eira (Volt Portugal), Bruno Rebelo (Ergue-te) e Diamantino Raposinho (Livre).

A Câmara do Porto é liderada por Rui Moreira, cujo movimento elegeu sete mandatos nas autárquicas de 2017, aos quais se somam quatro eleitos do PS, um do PSD e um da CDU.