Com a 73.ª edição dos Emmys, que decorreram em Los Angeles na madrugada desta segunda-feira, parece finalmente que a normalidade está a voltar. Voltaram os vestidos exuberantes, as mensagens políticas (muito tímidas, diga-se), os momentos musicais ou as piadas de atualidade feitas por celebridades e para celebridades. E normalidade também porque as grandes produções de plataformas como a Netflix ou a HBO ganharam quase tudo, os vencedores foram quase todos brancos e quanto aos discursos, quase nada há a recordar. Foi uma normalidade um pouco a despachar, tal era a quantidade de prémios para entregar (agradeçam ao alerta sonora que quase empurrava quem se demorava demasiado tempo em palco). Mas nem tudo foi mau e nem tudo está igual, de facto.

Primeiro que tudo, vamos a vencedores e perdedores. “The Crown” (24 nomeações) foi a série que levou praticamente todos os principais prémios para casa: Melhor Série de Drama, Melhor Argumento (Peter Morgan), Melhor Atriz Principal (Olivia Colman), Melhor Ator Principal (Josh O’Connor), Melhor Ator Secundário (Tobias Menzies) e Atriz Secundária (Gillian Anderson) . “Mandalorian” — que também tinha 24 nomeações — foi o grande derrotado da noite. Não ganhou nenhuma categoria. Só que esta cerimónia tinha várias surpresas, embora o regresso a uma certa normalidade pudesse ditar o contrário. “Gâmbito de Dama” acabou por vencer a estatueta de melhor série limitada — e venceu também para melhor realização (Scott Frank, o senhor que mais se chateou com o teleponto) –, o último prémio da noite, mas perdeu para “Mare of Eastown” na representação. Aí, o palco foi para Kate Winslet, Julianne Nicholson (melhor atriz secundária) e Evan Peters. E diga-se que foi completamente merecido.

Nas contas das produtoras/plataformas de streaming, os números mostram a distância entre vencedora e restantes concorrentes: 44 para a Netflix, 19 para HBO, a Disney+ com 14 e a Apple TV+ com 10 (neste campeonato, Hulu e Amazon ficaram noutra liga).

O grande perdedor da noite, além de “Mandalorian”, foi “The Handmaid ‘s Tale” (Hulu). Curiosamente, a história que fala de um mundo em que a taxa de fertilidade cai drasticamente, levando a que June Osborne (Elizabeth Moss) ganha um estatuto de heroína sobrevivente, quase nada foi falada numa cerimónia sempre pontuada pelas mulheres. Não ganhou nenhuma estatueta em Los Angeles e foi de mãos a abanar para casa.

Em comédia, “Ted Lasso”, da Apple TV, uma das séries do momento, acabou por levar dois dos prémios mais importantes: Jason Sudeikis, como ator principal e a estatueta de melhor série do género. Acrescentou ainda, logo no início da cerimónia, as estatuetas para melhor atriz (Hannah Waddingham) e ator secundário (Brett Goldstein). Mas acabou por ser surpreendida por “Hacks” (HBO), que ganhou o prémio para melhor realização e escrita. Jane Smart também juntou mais um Emmy à série como melhor atriz.

Houve ainda tempo para mais repetições, como John Oliver e o seu “Last Week Tonight” a vencer pela sexta vez em duas categorias (escrita e série de variedades) ou Saturday Night Live a ganhar um prémio a que está muito habituado: melhor série de sketchs de variedades. Um dos espetáculos mais referidos no final ano passado, “Inside” de Bo Burhman, acabou por perder, de forma para “Hamilton”, a adaptação do musical da Broadway que valeu muito durante todo o último ano à Disney+. Mas calma, venceu na realização — o que deve ser uma novidade, já que o comediante fez tudo sozinho. Ou, pelo menos, essa é a garantia dada pelo próprio.

Não sendo uma repetição, mas que acabou por ser uma surpresa, foi a vitória de um dos rostos mais batidos naquele tipo de cerimónia, Ewan Mcgregor (“Halston”) como melhor ator em série limitada. Previa-se que fosse Paul Bettany (WandaVision, que também perdeu com estrondo esta noite), mas não.

Fica a faltar a homenagem, ainda que comedida, da noite para o falecido Michael K. Williams. “Sei que estás aqui, não irias perder isto”, disse a atriz Kerry Washington, olhando para cima. Ainda assim, e mesmo que não fosse um prémio póstumo, o ator de The Wire ou mais recentemente de “Love Craft Country”, acabou por não vencer na sua categoria, quando muitos artigos apontavam para essa vitória.

“É preciso muita coragem para ser a única mulher na sala”

Verdade seja dita, os Emmys costumam ser uma cerimónia diferente dos Óscares e dos Globos de Ouro. Há menos política, costuma ser uma cerimónia mais comedida e com menos espetáculo dentro do espetáculo. E isso notou-se nos discursos — houve referências à pandemia de Covid-19, logo com Seth Rogen a abrir e a dizer “há demasiada gente aqui, o que estamos a fazer?” — mas quase não se falou da nova presidência dos Estados Unidos da América, com Joe Biden ao leme. Sem Donald Trump para apontar, fica mais difícil. Também se notou no apresentador, Cedric The Entertainer, e que substituiu Jimmy Kimmel, até começou bem, mas depois foi desaparecendo — ou aparecendo em pequenos sketches com uma piada igual ao estado de alma que todos vivemos no confinamento.

O foco foi então para a diversidade (ou a necessidade de mais) na televisão e para o papel da mulher. Sim, é um tom habitual, mas acabou por surtir algum efeito, quer nos discursos, quer nos prémios entregues: mais para o lado das mulheres, já que poucas foram as pessoas não brancas que levaram mais do que uma nomeação para casa. Por exemplo, pela primeira vez em 73 edições, duas realizadoras levaram a estatueta de melhor realização de séries de comédia e drama: Lucia Aniello (“Hacks”) e Jessica Hobbs (“The Crown”).

Michaela Cohen (melhor argumentista numa série limitada com “I May Destroy You”), Kate Winslet (melhor atriz numa série limitada, com “Mare of Eastown”) ou Debbie Allen (prémio do governador, que homenageou as suas mais de três décadas de carreira na dança, representação e projetos sociais) foram o rosto desse discurso no feminino. “É preciso muita coragem para ser a única mulher na sala na maior parte das vezes. Muita coragem, criatividade, luta e fé para acreditar de que podia continuar, e eu tenho. É o momento para reclamarem a vossa voz, contem a vossa história”, disse Debbie Allen, naquele foi o discurso mais aplaudido da noite. E essa voz foi sendo usada, quer por protagonistas emergentes, quer por quem já está mais do que habituada a subir a estes palcos. “Esta década tem de ser pelas mulheres, temos de nos apoiar, saludo-vos”, disse Kate Winslet.