Foram descobertos restos mortais no Parque Nacional Grand Teton, no estado do Wyoming, EUA, que são “consistentes com a descrição” de Gabby Petito, a jovem que desapareceu depois de uma viagem com o namorado, que também foi dado como desaparecido há dias. O FBI fez saber que não foi ainda feita uma identificação formal e que a causa da morte não está determinada.

“A identificação forense completa não foi concluída para confirmar a 100% que encontrámos Gabby, mas a sua família foi notificada desta descoberta”, disse Charles Jones, agente do FBI de Denver no Wyoming, durante uma conferência de imprensa, aqui citado pela CNN. Para esta terça-feira está marcada uma autópsia ao corpo encontrado pelas autoridades para confirmar a identidade da vítima através de ADN e materiais pessoais, revelou também à CNN Brent Blue, médico-legista de Teton.

As instalações do parque de campismo onde foram encontrados os restos mortais vão permanecer encerradas, até porque esta é uma “investigação ativa e contínua”, disse o agente do FBI, de forma a manter o público longe do local respeitando “a privacidade da família de Gabby” e a integridade do trabalho das autoridades. “Como todos os pais podem imaginar, este é um momento incrivelmente difícil para a família e amigos”, lamentou Charles Jones ainda durante a conferência. “Os nossos pensamentos e orações estão com eles”.

O FBI continua a apelar a qualquer pista vinda de terceiros que possam ter visto o casal e a respetiva autocaravana onde se deslocavam entre 27 e 30 de agosto.