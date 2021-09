O cabeça de lista do PS à Câmara de Leiria, Gonçalo Lopes, disse esta segunda-feira que quer colocar a cultura como um fator de desenvolvimento no pós-pandemia Covid-19 e destacou o trabalho no âmbito da candidatura a Capital Europeia da Cultura.

Queremos colocar a cultura como um fator de desenvolvimento e de recuperação de muitos dos problemas que a Covid veio trazer à população, nomeadamente questões relacionadas com o isolamento, questões relacionadas com os problemas que resultam da doença mental”, afirmou à agência Lusa Gonçalo Lopes, em Pernelhas, União das Freguesias de Parceiros e Azoia, onde esta segunda-feira esteve em ações de campanha.

O candidato, também presidente da Câmara de Leiria, salientou que o município é um dos que no país “mais investe na cultura”.

“Temos feito muito trabalho no que diz respeito ao apoio ao associativismo”, declarou, garantindo que a agenda cultural “vai ser bastante incrementada nos próximos anos”, também como “uma resposta no âmbito do período pós-pandemia”.

O cabeça de lista, presidente da concelhia de Leiria do PS, assegurou uma candidatura de Leiria a Capital Europeia da Cultura e uma oferta cultural que irá “permitir desenvolver o concelho na sua plenitude”.

Convicto de que Leiria “será uma das candidaturas mais fortes das cidades portuguesas“, Gonçalo Lopes salientou o “grande desígnio” que esta constitui para a região, notando ser “uma candidatura que tem uma implantação e uma envolvência das maiores que estão a concurso”.

Referindo-se à Rede Cultura 2027, estrutura responsável pela candidatura que tem Leiria como ponto de partida, mas que envolve outros 25 concelhos de três comunidades intermunicipais (Leiria, Oeste e Médio Tejo), onde vivem cerca de 800 mil pessoas, Gonçalo Lopes destacou que “há aqui um trabalho acumulado de vários anos”, para reafirmar a envolvência e maturidade na preparação da candidatura que fazem com que sejam uma das mais-valias da iniciativa.

“Nós não estamos a fazer uma rede só para ganhar a Capital Europeia da Cultura, nós estamos a fazer uma rede por uma questão de consciência e de modo de desenvolver os nossos territórios”, esclareceu.

O socialista acrescentou que o grande objetivo é afirmar Leiria como “um território de forte aposta na área da qualidade de vida”.

“Para isso, a cultura, o desporto, são fatores decisivos para essa marca de qualidade que queremos oferecer a quem vive no nosso território e a quem nos visita”, adiantou.

A Câmara de Leiria é liderada pelo PS que nas eleições autárquicas de 2017 conquistou oito de onze mandatos. O PSD ocupa os restantes três lugares do executivo.

São também candidatos à Câmara de Leiria nas eleições autárquicas de domingo Álvaro Madureira (PSD), Luís Paulo Fernandes (Chega), Fábio Seguro Joaquim (CDS-PP/MPT), Sérgio Silva (CDU), Luís Miguel Silva (BE), Marcos Ramos (Iniciativa Liberal), Filipe Honório (Livre) e Pedro Machado (PAN).