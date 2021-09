Longe vão os dias dos pijamas de seda. Depois de no ano passado a noite dos Emmys ter acontecido de forma virtual, a madrugada de segunda-feira (hora em Portugal) assinalou o regresso do glamour à passadeira vermelha que já deixava saudades. Em dia da 73.ª edição que premeia o que de melhor se faz na televisão norte-americana voltaram os looks arrojados e aqueles mais elegantes, incluindo os vestidos monocromáticos do momento — do amarelo vibrante de Anya Taylor-Joy ao cocktail dress verde da Dior Haute Couture usado por Yara Shahidi (sem esquecer as mangas volumosas de Sarah Paulson).

Mas também Elizabeth Olsen merece atenção, ela que optou por um vestido branco da marca The Row, a qual tem as irmãs Mary-Kate e Ashley Olsen no comando. Já Anya Taylor-Joy, que viu a série onde participa, “Gambito de Dama”, ser distinguida em noite de Emmys, roubou a atenção das objetivas com vestido e casaco Christian Dior Haute Couture amarelos, usando o cabelo apanhado atrás — o look foi finalizado com os lábios pintados a vermelho e com os diamantes da Tiffany & Co.

Na passadeira vermelha do Microsoft Theatre, em Los Angeles, Kate Winslet elegeu a sobriedade de um elegante vestido preto, com decote em “v” e mangas redondas esvoaçantes, com assinatura de Giorgio Armani Privé. Num registo diferente, Kaley Cuoco deu nas vistas pela preferência pelos tons neon.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Jennifer Coolidge também elegeu um look preto, de Christian Siriano, a destacar a sua silhueta, bem como Rita Wilson, com um fato no mesmo tom. Aos 51 anos, Catherine Zeta-Jones chegou à passadeira vermelha com um vestido de um vermelho poderoso de estilo clássico e sem alças. E Taraji P. Henson desfilou num vestido decotado com transparências de Elie Saab. Angela Bassett preferiu um design de Greta Constantine.

Em Londres, Olivia Colman e Gillian Anderson estiveram entre os grandes destaques da noite — a primeira posou para a fotografia num Roksanda simples e colorido, a segunda optou por um top da Chloé com uma franja decorativa e uma saia com a bainha desfiada.