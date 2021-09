O candidato do PS à Câmara Municipal de Ponta Delgada, André Viveiros, admitiu esta segunda-feira a possibilidade de comparticipar rendas a estudantes deslocados da Universidade dos Açores e a celebração de contratos de arrendamento baseados na duração da licenciatura.

André Viveiros esteve esta segunda-feira, no arranque da semana final de campanha eleitoral, com a Associação Académica da Universidade dos Açores, tendo referido, em declarações à Lusa, que uma forma de “atrair alunos de fora da região é a possibilidade de se comparticipar rendas, de alargar os contratos de arrendamento à licenciatura”, em alternativa aos anuais.

De acordo com o candidato socialista, a direção da Associação Académica aponta que “a oferta de alojamentos para alunos vindos do exterior é pouca e as rendas são altas”, havendo que procurar uma solução com os senhorios na reabilitação de moradias destinadas aos estudantes.

O candidato à Câmara Municipal de Ponta Delgada defendeu, em harmonia com as preocupações manifestadas pelos estudantes, que a Universidade dos Açores “tem de ser muito mais divulgada a nível nacional”, através da participação em feiras e eventos em que as academias estão presentes, sendo que esta “tende a ter uma dimensão regional”, o que considerou “preocupante”.

André Viveiros propõe que a Semana Académica tenha um dia integrada na vida municipal que “seja impactante dentro da cidade”, através da realização do desfile no período da manhã e a concretização de um programa que envolva a comunidade.

Propõe-se também a criação de um espaço na cidade para que os estudantes venderem os seus produtos, visando o autofinanciamento.

São candidatos à Câmara de Ponta Delgada Pedro Nascimento Cabral (PSD), André Viveiros (PS), Vera Pires (BE), Luís Miguel Quental (IL), Luís Franco (Chega), Rui Teixeira (CDU) e Dinarte Pimentel (PAN).

O município é composto por 24 freguesias: Ajuda da Bretanha, Arrifes, Candelária, Capelas, Covoada, Fajã de Baixo, Fajã de Cima, Fenais da Luz, Feteiras, Ginetes, Livramento, Mosteiros, Pilar da Bretanha, Relva, Remédios, Santa Bárbara, Santa Clara, Santo António, São José, São Pedro, São Roque, São Sebastião, São Vicente Ferreira e Sete Cidades.

Nas eleições autárquicas de 2017, o PSD venceu a Câmara de Ponta Delgada com 51,28%, alcançando cinco mandatos, sendo que os outros quatro mandatos foram conquistados pelo PS (39,11%).

O BE teve 2,06%, o PAN 1,80%, a CDU 1,05% e a coligação CDS-PP/PPM 0,95%.

Em 11 eleições autárquicas livres, o PSD presidiu quase sempre à Câmara de Ponta Delgada, com exceção do mandato 1989-1993.

As eleições autárquicas estão marcadas para domingo.