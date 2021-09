No arranque da segunda semana de campanha para as autárquicas, os líderes do PS e do CDS-PP apostam na Madeira mas com horários desencontrados, enquanto BE e PSD continuam a norte, e PAN e PCP estarão a sul do Tejo.

O secretário-geral do PS começa o dia com um comício no concelho da Amadora, apoiando a cabeça de lista socialista, Carla Tavares, numa concentração no Parque Luís de Camões, na Brandoa.

António Costa vai depois apanhar um avião e centra a campanha socialista da Madeira, participando num comício no Funchal ao fim da tarde e num jantar com os candidatos do PS na região autónoma.

Também na Madeira, o presidente do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos, visita de manhã o mercado de Câmara de Lobos e pela hora do almoço encontra-se com a comunicação social junto à sede de campanha do partido, antes de regressar a Lisboa, ao fim da tarde.

O presidente do PSD, Rui Rio, estará de manhã no concelho da Trofa, onde visitará a Associação Empresarial do Baixo Ave, rumando depois à Maia, para um almoço de campanha.

À tarde, Rio contacta com a população do Porto a partir da “Marlene”, o autocarro de dois andares característico da campanha autárquica social-democrata.

O dia de Rui Rio ainda inclui um comício em Matosinhos ao fim da tarde, com ponto de encontro marcado para a igreja do Senhor de Matosinhos.

A liderança do Bloco de Esquerda continua esta segunda-feira a norte, com Catarina Martins a percorrer a feira de Espinho de manhã e numa arruada em Barcelos à tarde, em frente ao Cine-teatro Gil Vicente.

À noite, a coordenadora do Bloco participa num comício na Avenida Central de Braga, em que participarão os candidatos autárquicos do concelho e o dirigente Fernando Rosas.

O dia de campanha da porta-voz do PAN, Inês Sousa Real centra-se nos municípios da Margem Sul, começando de manhã com contactos com a população entre Cacilhas e o Ginjal, no concelho de Almada.

Inês Sousa Real participa ainda de manhã numa ação de campanha no Seixal e à hora do almoço estará no centro do Barreiro. À tarde, vai a Setúbal visitar a Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental.

Também a sul do Tejo, já no litoral alentejano, o secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, tem de manhã um encontro com a população no Jardim dos Patos, em Odemira, e depois do almoço estará em Sines, também em campanha de rua no Jardim das Descobertas.

Ao fim da tarde participa numa sessão pública em Santiago do Cacém, na Quinta do Chafariz, antes de rumar a Alcácer do Sal, para um comício à noite.

O presidente da Iniciativa Liberal, João Cotrim de Figueiredo, vai andar sempre acompanhado pelos candidatos do partido a várias autarquias no norte do país e começa o dia a apanhar um autocarro em Vila Nova de Gaia para percorrer as ruas da cidade. A comitiva vai ao Porto e regressa depois a Gaia, numa iniciativa que pretende focar o trânsito e a mobilidade nas duas margens do Douro.

Cotrim de Figueiredo vai depois a Felgueiras, onde contactará com a população e comerciantes na feira semanal da cidade. Almoça depois em Guimarães e depois encontra-se com a Associação de Jovens Empresários de Guimarães.

Visita ainda a Associação Empresarial do Minho, o Instituto Politécnico do Cávado e Ave e participa numa arruada na cidade de Braga ao fim da tarde. O dia do líder da Iniciativa Liberal termina em Coimbra, com um jantar-convívio no Café Moçambique.

Quanto ao presidente do Chega, André Ventura, participa num almoço-comício no Santarém Hotel, em Santarém, e à tarde aposta em Évora, com uma arruada que começa na Igreja do Calvário e vai até à Praça do Giraldo.