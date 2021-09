O novo topo de gama francês C5 X, que já aqui apresentámos, abrirá em breve o período de encomendas em Portugal, com as primeiras entregas a estarem previstas para o início de 2022. Mas há outros países europeus onde os preços já foram anunciados, com a Alemanha à cabeça. O novo C5 X está a ser proposto no mercado germânico a partir de 35.730€, sensivelmente o mesmo que é exigido por um Peugeot 508 no maior mercado europeu.

O novo topo de gama da Citroën, fabricado na China, só estará disponível com mecânicas a gasolina ou híbrida plug-in (PHEV), com as soluções turbodiesel a estarem fora no menu.

A versão mais em conta montará o motor com três cilindros sobrealimentado 1.2 PureTech de 130 cv, com um preço de 35.730€ no mercado alemão. Nesse mesmo país, um Peugeot 508, com o mesmo motor e caixa (uma automática EAT8 com oito velocidades), é transaccionado por 35.500€, ou seja, menos 230€ do que o novo C5X.

Os preços do C5 X, cujo habitáculo e bagageira são generosos, já são conhecidos na Alemanha 5 fotos

O novo Citroën, que se assume como um misto de berlina, crossover e carrinha, possuindo um habitáculo generoso e uma bagageira a condizer, tenta aliciar os condutores que procuram mais dinamismo com o motor 1.6 PureTech de 180 cv, motorização que também estará disponível entre nós, para o qual está previsto (na Alemanha) um valor de 40.930€, certamente associado a um nível de equipamento superior.

A versão que deverá ser a mais apetecida em Portugal – bem como entre os alemães, devido ao mesmo motivo, os incentivos à compra –, será o C5 X PHEV. Este associa o 1.6 PureTech de 180 cv a um motor eléctrico alimentado por uma bateria, o que eleva a potência total para 225 cv. Esta versão é comercializada entre os condutores germânicos por 44.980€, mais 1530€ do que o valor pelo qual a Peugeot vende a versão idêntica do 508, o PHEV com apenas tracção à frente e 225 cv.

Tentando prever o preço do C5 X em Portugal, como o Peugeot 508 PHEV português é mais caro 1395€ do que a versão correspondente alemã, é expectável que a diferença seja similar no novo Citroën, cujo preço deverá assim oscilar entre os 45 e 46 mil euros, apesar de, entre nós, os modelos equivalentes da Citroën serem tradicionalmente mais acessíveis do que os da marca do leão. A versão com motor a gasolina de 130 cv não deverá ultrapassar 37.000€, apesar de uma e outra dependerem do nível de equipamento com que são propostas.