Um jovem funcionário de uma bomba de gasolina na Alemanha foi morto por ter exigido a um cliente que usasse máscara dentro do estabelecimento. Depois de duas discussões, o cliente, de 49 anos, disparou uma arma contra o trabalhador, de 20 anos.

O homem tinha entrado sem máscara na bomba de gasolina, localizada em Idar-Oberstein, levando o funcionário a avisá-lo de que era obrigatório colocá-la para poder estar dentro do estabelecimento. O pedido originou uma discussão e o cliente acabou por sair da bomba.

De acordo com a polícia, o homem voltou uma hora depois, desta vez com a máscara. Mas, ao balcão, tirou-a de novo e a história repetiu-se: o funcionário voltou a pedir que colocasse a máscara, o que motivou outra discussão. Desta vez, o cliente trazia uma arma, que apontou e disparou sobre o jovem. Depois do homicídio, o homem fugiu, segundo a Deutsche Welle.

As autoridades já estavam a investigar o caso, quando, no dia seguinte, o suspeito se apresentou na esquadra e confessou o crime. Em sua defesa disse que “não viu outra alternativa” porque se sentiu encurralado.

O homem de 49 anos disse ainda que a pandemia teve um grande impacto na sua vida e que era contra as medidas de restrição impostas por causa da Covid-19. “O suspeito viu a vítima como responsável pela situação, porque forçou o cumprimento das regras”, explicou o procurador titular da investigação.