Brad Pitt dispensa apresentações. O ex-marido de Angelina Jolie singrou como actor e realizador, é também empresário no ramo da viticultura e, como figura pública, é considerado uma das pessoas mais influentes da indústria de entretenimento norte-americana, o que lhe permite abraçar várias causas humanitárias e até políticas. O que nem todos saberão é que a estrela norte-americana alimenta uma paixão por motos.

As duas rodas são o tema de uma colecção composta por mais de 20 modelos, sobretudo motos europeias e japonesas e muitas delas consideradas uma verdadeira obra de arte, tal a exclusividade. É o caso da mais recente estrela de um anúncio publicitário a que Brad Pitt dá a cara, para promover uma outra máquina. O filme destina-se a “vender” não uma café racer, mas uma máquina de café. Sucede que grande parte do protagonismo é reclamado por uma Street Tracker Ecosse, considerada uma das motos mais caras do mundo, ou não tivessem sido produzidas apenas 12 unidades. Mas não é só isso.

Fã da discrição proporcionada pelas motos e adepto incondicional da fuga ágil que este tipo de veículo permite, o astro de Hollywood decidiu, em 2012, engrossar a sua colecção de motociclos com uma aquisição tão peculiar quanto onerosa, a Street Tracker Ecosse com que surge no anúncio da De’Longhi. Mas que nem sempre foi assim…

Para adquiri-la, estima-se que Brad Pitt tenha desembolsado 300 mil dólares. Um valor que, se hoje já é considerado elevado (cerca de 256.000€ à cotação actual), há nove anos era um “absurdo” só justificável pelo facto de se tratar de uma série limitada a dez exemplares e por recorrer a materiais difíceis de trabalhar e caríssimos, como o titânio e a fibra de carbono. Afinal de contas, estamos a falar de uma moto com um preço equivalente ao de um Ferrari Roma ou Portofino, ou ao do novíssimo Aston Martin DBX (para quem prefere SUV).

A base da moto de Brad Pitt é um modelo originalmente projectado pela norte-americana MotoWorks em 2009, cuja concepção teve como referência a Ducati Monster. Mas o “coração” que pulsa nesta Street Tracker Ecosse é de origem Harley-Davidson. Em concreto, um motor de dois cilindros dispostos em V com 250 cv.

Sucede que, em 2018/19, o actor norte-americano entregou esta relíquia à Roland Sands, empresa que toma o nome do seu fundador e dono, o piloto de motos Roland Sands, que se tem dedicado à personalização das duas rodas. Ao que parece, o trabalho encomendado foi simples: Brad Pitt pretenderia uma transformação que lhe proporcionasse mais conforto – apesar do aspecto jovem e de continuar a ser considerado um dos homens mais atraentes do mundo, este motoqueiro já conta 57 primaveras.

O resultado é o que se pode ver no anúncio. Sands respondeu à solicitação, mudando tudo o que pudesse comprometer a comodidade da estrela de Hollywood. O quadro antigo foi substituído por outro em alumínio e os faróis, guiador, depósito, banco e rodas também foram mudados visando deslocações mais confortáveis. A suspensão e o sistema de travagem dianteiros foram igualmente alterados. O que não muda é o facto de esta jóia ser uma das mais preciosas das que compõem a colecção de motos de Brad Pitt. Isso e o roncar (perfetto) do motor, como pode ouvir abaixo (sem que seja necessário fazê-lo enquanto toma ou tira um café).