O candidato da Iniciativa Liberal à presidência da Câmara de Aveiro, Miguel Gomes, defendeu esta terça-feira que a segunda fase do Parque de Ciência e Inovação (PCI) deve avançar neste concelho.

O PCI começou a ser construído no concelho de Ílhavo, no lugar da Coutada, que faz fronteira com Aveiro, quando Ribau Esteves era presidente daquele município, e Miguel Gomes defende que é tempo de avançar com a segunda fase, prevista para o território de Aveiro.

“Acho que é muito importante que o PCI avance e se estenda para além do que já está, porque está a fazer um grande trabalho de desenvolvimento tecnológico na região e quanto maior for, quanto mais serviços prestar, quanto mais empresas servir, melhor é para a região de Aveiro”, declarou.

Miguel Gomes falava no final de uma visita às instalações da Altice Labs, em que participou também o presidente da Iniciativa Liberal (IL), João Cotrim de Figueiredo, considerando-as “um exemplo” da ligação empresarial ao meio académico”.

“Este é um polo tecnológico de excelência, que está aqui implantado em Aveiro desde 1950 que já existiu com vários nomes e é importantíssimo perceber a ligação que a Altice consegue ter a Aveiro, à Universidade de Aveiro, aos seus estudantes, e os projetos a que dá origem”, salientou.

O candidato da Iniciativa Liberal defendeu que a câmara pode ser facilitadora de parcerias semelhantes que ajudem a replicar o exemplo da Altice Labs e ajudar ao crescimento de “startups”.

“A autarquia pode facilitar essas parcerias, esse desenvolvimento, nomeadamente em tudo o que seja diminuir a burocracia e em tudo que seja fazer o tal apoio e até ceder território que seja necessário para desenvolver o Parque da Ciência e Inovação”, disse.

São cabeças de lista à Câmara de Aveiro Manuel Sousa pela coligação “Viva Aveiro” (PS/PAN), o atual presidente Ribau Esteves pela coligação “Aliança com Aveiro” (PSD/CDS-PP/PPM), Nelson Peralta (BE), Miguel Viegas pela CDU (PCP/PEV), Cândido Oliveira (CHEGA), Miguel Gomes (Iniciativa Liberal), Paulo Alves (Nós, cidadãos!) e João Pinto (PCTP/MRPP).