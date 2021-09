O candidato socialista à Câmara de Coimbra desafiou esta segunda-feira os adversários políticos a visitar a Baixa de Coimbra e contactarem com os bons exemplos de requalificação urbana e de instalação de empresas de grande inovação.

“Contrariamente ao que algumas pessoas andam a dizer que não há inovação em Coimbra, que o coração da cidade está a definhar, estão totalmente enganados: vinde ver”, disse Manuel Machado, que dedicou a manhã desta segunda-feira a visitar três bons exemplos de requalificação na avenida Emídio Navarro.

O cabeça de lista do PS visitou o Hotel Zero Box Lodge, que resultou da transformação da antiga Auto Garagem, o espaço ‘cowork Urubu, um ecossistema de empresas de inovação e tecnologia que já acolhe 120 trabalhadores altamente qualificados num edifício que já foi um supermercado, e a residência estudantil Livensa Living Coimbra Rio, com 349 quartos, instalada no antigo edifício da EDP.

Aos jornalistas, Manuel Machado salientou que Coimbra tem “empresas notáveis a produzir, que reorganizaram os espaços de maneira ímpar, com qualidade, estética, conforto e produtividade”, que resultou da melhoria do espaço público e da colocação das infraestruturas necessárias pelo município.

O candidato, que preside à Câmara desde 2013, aproveitou para realçar, entre outros, a requalificação do espaço público no Terreiro da Erva, na Praça do Comércio e no Pátio da Inquisição, que também recebem espaços de inovação e de ‘coworking’.

Com o espaço público reabilitado, Manuel Machado conta também atrair jovens casais para a Baixa da cidade, sobretudo depois de ter criado um regulamento de benefícios fiscais, que os isenta de IMI (imposto municipal sobre imóveis), “que vai ser muito útil nos próximos tempos”.

Os espaços ao serem requalificados “atraem pessoas, comércio, empresas e produção”.

Salientando que a aposta na requalificação do espaço público é para manter, Manuel Machado anunciou a reabilitação da margem esquerda do rio Mondego, entre o Exploratório e a Ponte Rainha Santa Isabel.

“Estamos a negociar os terrenos para fazermos do mesmo modo do que está feito na margem direita, mas introduzindo algumas melhorias em alguns aspetos”, adiantou o socialista, destacando também a intervenção que decorre no Parque Manuel Braga.

Além de Manuel Machado, nas eleições de dia 26 concorrem à Câmara de Coimbra José Manuel Silva (coligação Juntos por Coimbra), Francisco Queirós (CDU), Gouveia Monteiro (Cidadãos por Coimbra), Filipe Reis (PAN), Tiago Meireles Ribeiro (Iniciativa Liberal), Miguel Ângelo Marques (Chega) e Inês Tafula (Coligação Coimbra é Capital – PDR/MPT).