O candidato do CDS-PP à Câmara de Constância, José António Morgado, quer combater “o marasmo e a estagnação” do concelho, com um programa que assenta no desenvolvimento do potencial turístico.

“Constância está a entrar num marasmo, estagnação, e está a ser esquecido um potencial bastante grande que pode trazer ao nosso concelho uma nova vida em todos os setores da nossa sociedade e economia”, disse esta segunda-feira José Morgado à Lusa, dando conta de estar “a falar concretamente do turismo”, um setor que, disse, “está bastante menosprezado e que tem o potencial de mexer em todos os setores deficitários do concelho”.

O candidato do CDS-PP, 53 anos, Técnico de Instrumentação Industrial, defendeu ainda a necessidade de “promover o empreendedorismo num setor chave e deficitário como o turismo” e de “criar melhores condições para a implementação de novas empresas, criando assim novas oportunidades de emprego”.

José Morgado elencou os setores do “turismo, desporto, cultura e lazer” como sendo os “quatro polos” que “têm que ser devidamente articulados por forma a funcionarem como um só”, e para “proporcionarem aos visitantes e turistas uma boa experiência a repetir”, e às gentes da terra “melhores oportunidades de lazer e também de emprego”.

Com o lema “Constância Precisa de Todos”, Morgado defendeu ainda uma “especial atenção a todos os assuntos relacionados com o ambiente”, garantir a “acessibilidades aos edifícios públicos e criar o cargo do provedor do idoso”, a par da “recuperação da zona histórica” de Constância e “promover a regeneração urbana, criando assim condições para os jovens e jovens casais se fixarem no concelho”.

O CDS-PP concorre ainda à Assembleia Municipal com Adelino Gomes como cabeça de lista, atual presidente da direção da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Constância, não apresentando candidaturas às Assembleias de Freguesia do concelho.

Além de José Morgado, pelo CDS-PP, concorrem à Câmara Municipal de Constância Francisco Morgado, pelo Chega, Sérgio Oliveira, atual presidente, que se recandidata pelo PS, Manuel Lapa, que concorre pelo PSD, e Manuela Arsénio, que concorre pela CDU.

Nas anteriores autárquicas, em Constância, o PS elegeu três elementos para o executivo e a CDU dois vereadores.

As eleições autárquicas estão agendadas para domingo.