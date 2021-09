O cabeça de lista da coligação Confiança (PS/BE/MPT/PRD/PAN) à Câmara do Funchal, Miguel Silva Gouveia, assegurou esta segunda-feira que se ganhar as eleições “vai exigir” ao Governo Regional tudo o que está a prometer ao seu adversário do PSD/CDS-PP.

“Depois do dia 26 [das eleições autárquicas], da vitória da Confiança, iremos procurar os nossos direitos. O Funchal vai exigir os seus direitos”, declarou o candidato num comício na freguesia de Santo António, no Bairro da Quinta Falcão, o local onde cresceu o futebolista internacional português Cristiano Ronaldo.

Nesta iniciativa de campanha, que contou com a presença do secretário-geral do PS, António Costa, Miguel Silva Gouveia declarou que vai exigir que “seja cumprido tudo o que o Governo Regional está a prometer ao candidato Pedro Calado”, que encabeça a coligação PSD/CDS-PP.

Entre outras propostas, o candidato disse que pretende exigir a redução de impostos, a ampliação de requalificação de jardins e de alguns bairros sociais, a aplicação de oito milhões de euros em seis nós rodoviários, a resolução dos litígios “mantidos artificialmente com a Câmara do Funchal e teleconsultas gratuitas para todos os funchalenses.

Miguel Silva Gouveia considerou ainda que “a autonomia tem servido para tudo menos para o propósito inicial de desenvolver comunidades resilientes” e destacou que esta “não pode ser arma de arremesso e perseguição”.

O candidato apontou que “na Madeira não se cumpre a Lei das Finanças Regionais”, referindo que o Governo Regional deve cerca de 1,2 milhões de euros ao município do Funchal.

O candidato disse ainda que “a descentralização de competências é uma miragem” na região, já que “nunca chegou a sair da gaveta”, adiantando que a Câmara do Funchal até tem assumido algumas que são do Governo Regional, como é o caso da atribuição dos manuais gratuitos aos estudantes.

O cabeça de lista destacou igualmente que “o Governo Regional não reservou dos 700 milhões de euros do Plano de Recuperação e Resiliência qualquer cêntimo” para os municípios, considerando que a denominada “bazuca tornou-se num banquete” em que executivo da Madeira “seleciona quem se senta à mesa”.

“O Funchal não é uma terra sem lei”, salientou, recordando que a Comissão Nacional de Eleições (CNE) mandou que o Governo Regional retirasse cartazes considerados de propaganda eleitoral, mas este “não só os mantém como colocou mais”.

Miguel Silva Gouveia defendeu ainda que a autonomia “não pode ser argumento para chantagem, nem para “fazer as populações votarem no PSD”, insistindo que “o poder local deve ser respeitado com a autonomia própria que dispõe”.

Mas, continuou, “apesar do abandono do Governo Regional que não transferiu um cêntimo” e “abandonou a Câmara do Funchal e os funchalenses“, o município não se deteve “em vitimação”.

Miguel Silva Gouveia reforçou também que, com a derrota do PSD na Câmara do Funchal nas eleições autárquicas de 2013, “toda a Madeira ficou a ganhar com um poder local mais reivindicativo e forte”.

“O Funchal não tem limite. Não estamos subjugados ao poder de nenhum partido”, concluiu.

Também numa intervenção no comício, o líder do PS/Madeira, Paulo Cafôfo, sublinhou que, ao contrário do PSD regional, “não tem vergonha” e até “tem orgulho” em contar com a presença do líder nacional do partido, António Costa, na campanha eleitoral.

O líder socialista madeirense considerou que o cabeça de lista da coligação PSD/CDS-PP, o ex-vice-presidente do Governo Regional Pedro Calado, “chumbou no exame da governação”, já que em 2013 ele era o responsável pelas finanças do município.

Nesta corrida eleitoral no Funchal são cabeça de lista Miguel Silva Gouveia, pela coligação Confiança (PS/BE/PAN/MPT/PDR), Pedro Calado (PSD/CDS-PP), Edgar Silva (CDU, coligação que integra o PCP e o PEV), Bruno Berenguer (JPP), Raquel Coelho (PTP), Duarte Gouveia (Iniciativa Liberal), Tiago Camacho (Livre), Miguel Castro (Chega) e Américo Silva Dias (PPM).

O atual executivo camarário é composto por seis elementos da coligação Confiança (PS, BE, MPT, PDR e Nós, Cidadãos!), quatro do PSD e um do CDS-PP.