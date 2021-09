A pandemia de Covid-19 tornou-se a mais mortífera da história americana, ultrapassando as mortes atribuídas à gripe espanhola de 1918 no país (em termos absolutos), noticiou o STAT News. A gripe espanhola só ultrapassa a atual pandemia em termos de percentagem de mortos, porque a população norte-americana era três vezes menor.

Durante quase dois anos, a gripe espanhola de 1918 matou cerca de 675 mil norte-americanos, segundo a estimativa dos Centros para o Controlo e Prevenção da Doença. Desde o início de 202o, já morreram mais pessoas com Covid-19 no país — quase 700 mil, segundo o Worldometers.

A continuar assim, a pandemia de Covid-19 será mesmo o evento mais mortífero do país, ultrapassando os cálculos mais pessimistas do número de mortes durante a Guerra Civil (cerca de 750 mil).

Os especialistas ouvidos pelo STAT News dizem que uma resposta inicial desadequada justificou um número tão alto de mortes, mais alto do que seria expectável e mais alto do que em qualquer outro país do mesmo grupo (países ricos e com uma população envelhecida).